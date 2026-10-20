Agencias

Un helicóptero del Ejército de Colombia cae a tierra con casi 20 personas y todas sobreviven

Imagen 7SU7GKNZYVAH3FSWQJAWNZKMNE
Guardar

Un helicóptero militar Black Hawk del Ejército de Colombia "se ha precipitado a tierra" en el sudoeste del país cuando viajaban en la aeronave 15 militares y cuatro tripulantes, entre los cuales hay heridos pero en estado "estable" y sin que haya que lamentar víctimas mortales, según ha informado el propio Ejército.

"Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, Cauca", ha anunciado el cuerpo militar en una publicación en redes sociales.

PUBLICIDAD

En la misma, ha advertido que "en la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos". "Es importante aclarar que todos están con vida", remarca el mensaje, que apunta que los afectados "están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable".

Al lugar de los hechos se ha desplazado "un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido", que por ahora no han trascendido.

También se han emprendido "labores de evacuación del personal militar lesionado hacia las ciudades de Popayán y Cali, según corresponda, previa valoración por parte del personal de sanidad", según ha señalado en un comunicado la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA), que es la que ha precisado que, además de los 15 militares, otros cuatro militares viajaban en el helicóptero.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos y siete heridos tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

Infobae

La diputada Helen Haines, en estado crítico, pierde una pierna tras ser atropellada de manera intencionada

Infobae

Al menos tres muertos en la región de Kiev al atacar Rusia una fábrica

Infobae

Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Vanuatu, en el Pacífico sur

Infobae

Trudy se debilita y deja de afectar México, pero persiste riesgo por frente frío y lluvias

Infobae