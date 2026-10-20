Israel creará brigada espacial para poder "vigilar, defender y atacar desde el espacio"

Guardar

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, felicitó este martes al Ejército de Israel por la decisión de crear una brigada espacial, en el marco de una política que busca convertir al país en una potencia en el sector: "La Guerra de las Galaxias azul y blanca", celebró en un comunicado compartido por su oficina.

La creación de la brigada busca dar a Israel la capacidad de "vigilar, defender y atacar desde el espacio a cualquier objetivo en espacios inmensos", con tal de consolidar la posición del país como potencia regional "y mundial".

PUBLICIDAD

"El objetivo fijado para el Ejército y el sistema de Defensa es convertir a Israel en uno de los países líderes a nivel mundial en el ámbito de la defensa espacial", afirmó Katz.

"Disuadirá a enemigos cercanos y lejanos", continúa el titular de Defensa en el comunicado.

Katz sostuvo además que expandir la capacidad militar de Israel más allá de la atmósfera terrestre impulsará la economía nacional tanto en materia de desarrollo como de emprendimiento o producción: "Convertirá a Israel, también en el ámbito civil, en una nación de la tecnología y el espacio".

PUBLICIDAD

La creación de la unidad está prevista para los próximos meses, según el diario israelí Ynet, y estará encargada de supervisar el desarrollo de tecnologías espaciales que incluyen sistemas de vigilancia orbital y otras capacidades para futuras operaciones de guerra espacial.

El periódico recoge que la decisión se tomó el lunes, al término de una reunión para establecer nombramientos militares dirigida por el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir. EFE