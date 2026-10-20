Witkoff se entrevistará hoy con Zelenski en Oslo para elaborar una propuesta de paz

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Redacción Internacional, 20 oct (EFE).- El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viaja a Oslo para mantener conversaciones este martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos, con el objetivo de elaborar una propuesta de paz que pueda presentarse a Rusia.

Según informó un funcionario estadounidense al medio Axios, las conversaciones reunirán a Ucrania, a sus aliados europeos y a Estados Unidos.

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Se espera que en las conversaciones de Oslo participen además de Zelenski, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, representantes de las naciones del grupo E4 (Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia), así como funcionarios de la Unión Europea y la OTAN.

Posteriormente, Witkoff se desplazará a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas con los aliados europeos, de acuerdo a la misma fuente.

No acudirá al encuentro el yerno y asesor internacional de Trump, Jared Kushner, al padecer la gripe, aunque sí se unirá de forma virtual.

Según la fuente oficial estadounidense, representantes de su país, Ucrania y Europa han trabajado conjuntamente durante la última semana para elaborar las propuestas que serán debatidas en Oslo.

Witkoff, que habló con Zelenski el domingo, también buscará avanzar en la liberación del profesor jubilado estadounidense Stephen Hubbard, quien se halla detenido en Rusia.

Las negociaciones tendrán, por un lado, el objetivo de garantizar el futuro de Ucrania, incluidas garantías de seguridad, la integración en Europa y un marco económico para la posguerra, y por el otro, crear las condiciones para una paz duradera, que ponga fin a la guerra y siente las bases de una nueva arquitectura de seguridad entre Europa y Rusa, según la fuente.

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"El presidente Trump ha impulsado un proceso intensivo para elaborar una propuesta de paz integral junto a Ucrania y Europa; el siguiente paso es evaluar si dicho trabajo puede servir de base para entablar negociaciones serias con Rusia", señaló a Axios el funcionario estadounidense, que permaneció en el anonimato.

El viaje de Witkoff se produce en medio de la escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimas días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución. EFE