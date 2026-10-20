Carmen Lomana revela su conversación con Roca Rey tras su ruptura con Tana Rivera: "Está asustado"

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Muy amiga de Andrés Roca Rey desde que el torero tenía 18 años -ahora está a horas de cumplir 30-, Carmen Lomana fue de los primeros rostros conocidos en reaccionar, hace justo una semana, a la sorprendente ruptura del peruano y Cayetana Rivera después de 6 meses de intensa relación: "Me da mucha pena, pero yo tenía esa intuición. Yo creo que se quieren mucho pero son muy diferentes en cuanto a actitud en la vida. Los toreros son muy especiales y les gusta estar hacia adentro. En su intimidad, en el campo, preparando... Tana es maravillosa pero al que le tiene que gustar y hacer feliz es a Andrés. A lo mejor me equivoco y vuelven, pero sino que cada uno siga su camino" expresaba con la sinceridad que la caracteriza, revelando así las posibles claves del fin de su noviazgo.

Y en su reaparición ante las cámaras, después de la infinidad de titulares que han protagonizado la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y el diestro en los últimos días -se ha llegado a especular con que la razón de su ruptura serían los celos de Tana, e incluso se ha apuntado a que el peruano ya estaría 'roneando' con otra mujer- Carmen ha ejercido de improvisada portavoz de Roca Rey y ha revelado cómo ha sido su conversacion privada con él.

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"No sé nada, bueno, he hablado con él pero no se de estas cosas" ha asegurado cuando la prensa ha querido saber qué hay de cierto en que Andrés podría estar ilusionado con una mujer de Pamplona. Como ha asegurado, él "está bien, muy bien", aunque "está asustado con el ruido mediático como es lógico". "Me dice '¿qué hago?' Y digo 'qué vas a hacer, pues hablar normal' ya está" ha desvelado.

"Yo creo que sí que está bien, bueno es que además ahora se va a Lima. Termina la temporada y empieza en América" ha añadido, negando esta vez sí de forma contundente los rumores de que Roca podría estar conociendo a otra chica solo una semana después de su ruptura con Tana: "No, no, no, no. Eso son tonterías" ha zanjado.

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Carmen ha sido una de las invitadas al XX Aniversario de la Academia del Perfume en el Teatro Real y, preguntada por la reciente muerte de su hermano Carlos Fernández-Lomana el pasado 3 de octubre, dejando a toda la familia desolada, no ha podido evitar emocionarse al hablar de esta durísima pérdida: "Me cuesta, fíjate, porque me acuerdo muchísimo de él. Lo que pasa es que como estoy muy ocupada no tienes tanto tiempo para estar ahí, pero sí hablo con sus hijos con su mujer... Era muy querido por todos. Pensar que no le voy a volver a ver...".

"Tengo a mi hermana que vive aquí, que nos hablamos, nos apoyamos... ¿sabes lo que me da mucha pena? Pensar que ya somos tres. Solo no sé nunca pensé que yo iba a enterrar a un hermano siete años menor que yo, pero bueno es la vida hay que aceptarla" ha expresado con entereza.

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