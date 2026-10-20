Al menos tres muertos y seis heridos en un ataque ruso contra instalaciones industriales en la región de Kiev

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Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas esta madrugada como consecuencia de un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra un edificio de producción y almacenaje en la región ucraniana de Kiev, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El bombardeo nocturno ha alcanzado un complejo industrial situado en una de las comunidades del distrito de Obújiv, al sur de la capital. Los equipos de rescate ya han logrado extinguir el incendio provocado por el impacto y continúan trabajando en las labores de desescombro para asegurar la zona. Asimismo, el organismo ha detallado que un equipo de psicólogos se ha desplazado al lugar de los hechos para prestar asistencia de urgencia a las víctimas y afectados.

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En la región de Járkov las autoridades han notificado otro ataque nocturno perpetrado con drones de combate contra la ciudad de Izium, que ha dejado un balance de al menos cinco personas heridas. Según ha detallado la institución ucraniana, los múltiples impactos contra el sector residencial y la infraestructura civil provocaron cuatro focos de incendio que han afectado a viviendas particulares, dependencias anexas, un edificio administrativo y varios vehículos.

Esta ofensiva se produce apenas unas horas después de otro letal ataque ruso contra población civil en esta misma región. Las autoridades ucranianas denunciaron la muerte de al menos seis personas, tres de ellas menores de edad, en un bombardeo que alcanzó un parque de la localidad de Nova Vodolaga, en la región de Járkov.

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La Fiscalía ucraniana logró identificar entre las víctimas mortales de este ataque en Járkov a tres mujeres de 28, 34 y 36 años, y a dos niñas de 1 y 11 años. Además, otras 15 personas resultaron heridas, de las cuales siete son niños.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado enérgicamente esta última oleada de ataques compartiendo imágenes de la tragedia en sus redes sociales. "Fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas destrozadas y la verdad sobre esta guerra", lamentó el mandatario.

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Ante esta escalada, Zelenski aprovechó para dirigir un nuevo llamamiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, instándole a rectificar su decisión de paralizar las sanciones a Rusia. "Le pedimos que aplique la ley Lindsey Graham. Pedimos a Europa que continúe su apoyo. Les pedimos que hagan todo lo posible para que llegue la paz y se garantice la seguridad", subrayó el presidente ucraniano.