Ucrania ataca estación de bombeo en Tambov, a 500 kilómetros al sudeste de Moscú

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Moscú, 20 oct (EFE).- Ucrania atacó hoy una estación de bombeo y depósitos de combustible en el distrito de Michúrisnk de la región de Tambov, a unos 500 kilómetros al sudeste de la capital rusa, según informaron las autoridades locales y medios ucranianos.

"A consecuencia del ataque terrorista perpetrado por un dron del régimen neonazi de Kiev se desató un incendio en una empresa del distrito Michúrisnk", escribió en Telegram el gobernador local, Yevgueni Pervishov, sin puntualizar el objetivo.

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Indicó que "no hubo víctimas" a consecuencia del ataque y los servicios de emergencias trabajan para paliar las consecuencias.

Destacó en particular que durante la noche fueron derribados cuatro drones en la región, tres de los cuales fueron abatidos por los equipos móviles de defensa antiaérea Bars Tambov, y llamó a voluntarios a sumarse a estas unidades.

Por su parte, el canal de Telegram ucraniano Exilenova+ puntualizó que el objetivo atacado fue la estación de bombeo y depósitos de combustible Nikólskoye del distrito de Michúrinsk, perteneciente al oleoducto Druzhba, con una capacidad de bombeo de 300.000 toneladas de combustible diario.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas interceptaron y neutralizaron 136 drones ucranianos de largo alcance sobre 14 regiones rusas. EFE