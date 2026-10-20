Nintendo recupera su exitosa fórmula de deporte en familia con 'Switch Sports Resort'

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 20 oct (EFE).- Hace 20 años Nintendo sorprendió con un videojuego que permitía, a través de un novedoso sistema de control de movimiento, hacer deporte en familia en el salón de casa. Ese 'Wii Sports' de 2006 vendió el récord de 83 millones de copias en un título que ahora recuperan para llegar a las nuevas generaciones mediante un mundo abierto explorable, lleno de color y en el que competir en todo tipo de disciplinas.

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'Nintendo Switch Sports Resort' (exclusivo para Switch 2, desde el 22 de octubre) cuenta con 12 deportes, algunos clásicos como tenis, baloncesto, bolos o tiro con arco, y otros más variados como el vuelo en avioneta, el monopatín o una disparatada lucha de pulgares. Un título en el que basta con crearse un avatar y tener muchas ganas de empezar a moverse.

Un juego considerado como uno de los mayores 'vendeconsolas' de la historia al lograr, en sus tres entregas lanzadas hasta la fecha, encandilar a más de 130 millones de hogares y con el que ahora la empresa japonesa espera cosechar ese mismo resultado para su nueva consola Switch 2, que llegó al mercado en verano de 2025 y de la que ya han colocado casi 26 millones de unidades.

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Su primer juego de 2006, que se vendía junto a la consola, aún figura como el más vendido en la historia de Nintendo, por encima de 'Mario Kart 8 Deluxe' (71,5 millones de copias), 'Animal Crossing: New Horizons' de la primera Switch (50,3 millones) y el 'Super Mario Bros.' original de 1985, con más de 40,2 millones de juegos vendidos en todo el mundo.

En esta entrega del juego deportivo, la acción transcurre en la Isla Wuhu y sus archipiélagos vecinos, un entorno paradisíaco que es un personaje en sí mismo al poderlo recorrer libremente, preferiblemente en moto de agua, skate y avioneta.

En ello radica uno de los grandes cambios con respecto a los otros tres títulos de la saga, ya que en este 'Sports Resort' la acción se adapta a las nuevas posibilidades de los mandos de Switch 2.

De este modo, el patinete se puede controlar en su modo ratón, la avioneta sujetando el mando como su fuera un avión de papel y la moto de agua con los dos mandos como si se tratase de un manillar, ya que los jugadores deberán realizar los movimientos de aceleración para avanzar en el agua.

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Unos nuevos controles de movimiento más precisos gracias a los sensores de la consola que responden a las mil maravillas y hacen que competir en la isla y descubrir minijuegos y coleccionables sea pura diversión.

El resto de disciplinas clásicas también responden como corresponde a los nuevos Joy-con de Nintendo, que hace del juego una experiencia muy accesible y tendrá variantes especiales como partidas con hasta 100 bolos, las frenéticas partidas de tenis de mesa, muy igualadas adaptadas a los distintos miembros de la familia, o la precisión del golf.

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El título está diseñado para adaptar la competición a diferentes tipos de jugadores. En el ámbito multijugador, permite disputar partidas locales en el salón de casa a pantalla partida con amigos y familiares, así como conectar con usuarios de cualquier lugar del mundo mediante su modo en línea en partidas casuales o competiciones globales.

Con su llegada, 'Nintendo Switch Sports Resort' no busca reinventar la fórmula, sino recuperar la frescura que ha conquistado a cientos de millones de hogares en estos últimos 20 años. Un juego que, como sus antecesores, llegará en un pack de lanzamiento con consola incluida para ser, junto con el nuevo 'remake' de la saga Zelda, su gran apuesta para la campaña navideña. EFE

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(foto)