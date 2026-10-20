El principal sindicato de Francia reclama una subida salarial de 100 euros al mes para calmar las protestas

Guardar

París, 20 oct (EFE).- La secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, ha reclamado este martes una subida salarial de 100 euros mensuales para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado.

Léon ha hecho esta propuesta en vísperas de una reunión con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocada tras los disturbios registrados durante las protestas del sábado contra el encarecimiento de la vida.

PUBLICIDAD

"Cada vez hay más trabajadores pobres y trabajadores que duermen en sus coches. No conseguimos llegar a fin de mes", ha afirmado en una entrevista con la emisora France Inter, en la que ha pedido medidas concretas para mejorar el poder adquisitivo.

Lecornu ha convocado a los sindicatos a una reunión el miércoles a las 10:30 horas (8.00 GMT) en Matignon, sede del Gobierno, después de que las manifestaciones del 17 de octubre derivaran en episodios de violencia y saqueos en varias ciudades francesas.

PUBLICIDAD

Los sindicatos prevén tratar también con Lecornu la jornada de movilización del 5 de noviembre, que han convocado para reclamar mejoras salariales, empleo, servicios públicos y apoyo a la industria.

Léon ha propuesto también que las organizaciones empresariales participen en las conversaciones y ha denunciado que la negociación colectiva no funciona en determinadas ramas profesionales, por lo que ha exigido que las empresas que no contribuyan a mejorar los salarios dejen de beneficiarse de exenciones de cotizaciones sociales.

PUBLICIDAD

La dirigente sindical ha condenado los actos violentos del sábado, pero ha advertido de que los saqueos no deben eclipsar las reivindicaciones de los manifestantes pacíficos.

"Es una pena que estas violencias hayan empañado y, en cierto modo secuestrado, el mensaje social que se envió al Gobierno", ha lamentado.

Léon ha reclamado una investigación parlamentaria para esclarecer lo ocurrido y examinar la estrategia de mantenimiento del orden público y el despliegue de las fuerzas de seguridad.

No obstante, ha insistido en que la respuesta de las autoridades debe abordar también las causas sociales del descontento y ha defendido que los presupuestos para 2027 estén basados en la justicia fiscal y contemplen una mayor contribución de los grandes patrimonios.

PUBLICIDAD

"El calendario político no debe marcar el ritmo de todas las cuestiones sociales", ha destacado, al rechazar que la proximidad de las elecciones presidenciales, previstas dentro de seis meses, justifique aplazar las respuestas a las demandas de los trabajadores y los estudiantes.

El presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Patrick Martin, ha acusado este martes al Estado de haber fallado durante los disturbios del fin de semana, que afectaron a al menos 3.000 comercios en todo el país, según las primeras estimaciones.

PUBLICIDAD

"Corresponde al Estado hacerse cargo de las pérdidas de explotación de quienes no están asegurados, porque pagamos impuestos, entre otras cosas, para garantizar el mantenimiento del orden", ha recordado Martin en declaraciones a RMC.

El dirigente ha dicho comprender que algunos comerciantes intentaran proteger sus establecimientos, pero les ha desaconsejado enfrentarse directamente a los saqueadores.

También ha alertado de que la extrema izquierda y los grupos 'black bloc' buscan provocar una guerra civil.

"Hay que hacer todo lo posible para que el Estado ejerza plenamente sus funciones soberanas y deje de fastidiar a los franceses con una gestión excesivamente intervencionista y, en particular, de venir mañana, tarde y noche a poner trabas a los empresarios con regulaciones estúpidas", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

Madrid, 20 oct (EFE).- La prima de riesgo de Francia, el diferencial del bono a 10 años frente al de Alemania, se sitúa en 149,1 puntos básicos, máximos de los últimos 15 años y por encima de las de Italia, España y Grecia.

La crisis en Francia tras los disturbios del fin de semana, que ha llevado a aplicar toques de queda nocturnos en determinadas zonas de París y otras ciudades, junto a la inestabilidad política que dificulta la tramitación de sus presupuestos, ha llevado la prima de riesgo a 149 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años subiendo hasta el 4,925 %.

PUBLICIDAD

Tras la prima de riesgo francesa, se sitúa la italiana, en 112,2 puntos básicos. En este país también se están produciendo graves disturbios en ciudades del norte, como Milán, por lo que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha convocado un Consejo de Ministros para adoptar nuevas medidas de orden público.

A las primas de Francia e Italia les siguen la de Grecia, situada en 95,1 puntos básicos; y España, en 62,1 puntos básicos.

Frente a la leve alza del bono francés a diez años, tanto el americano, como el alemán y el español descienden, tras las fuertes subidas experimentadas ayer, hasta el 5,456 %, el 3,436 % y el 4,065 %, respectivamente.

El caso actual de Francia pone de relieve tanto los retos a los que se enfrentan los inversores en deuda soberana como el valor de un enfoque flexible.

Un déficit elevado y un parlamento fragmentado dificultan que se acuerde y se aplique una consolidación fiscal creíble, lo que resulta en una prima de riesgo soberana muy sensible a los próximos presupuestos, elecciones y otros acontecimientos políticos, según han destacado los gestores de Schroders.

PUBLICIDAD

Desde el año 1986 hasta ahora, 445 ha sido el precio más alto al que ha cotizado la prima de riesgo en Francia, el 19 de octubre de 1987, mientras que el 16 de julio de 1997, cotizaba en los -20, su precio mínimo en este periodo.

París, 20 oct (EFE).- Tres de las principales ciudades francesas, Marsella, Niza y Burdeos, se encaminan este martes a su segunda noche consecutiva de toques de queda parciales suscritos a ciertos barrios, mientras el Gobierno francés ha anunciado nuevas ayudas para las empresas impactadas por los saqueos del fin de semana.

Después de la inaudita oleada de violencia urbana que afectó al menos a 3.000 establecimientos comerciales en todo el país, las autoridades aún no decidieron si restablecen también del toque de queda parcial por segunda noche consecutiva en otras grandes urbes como París y Lyon, aunque el primer ministro, Sébastien Lecornu, ya se felicitó de la pasada "noche de tranquilidad" tras aplicar el dispositivo.

Las restricciones en Marsella, Burdeos y Niza afectan a los menores de edad.

El toque de queda de Marsella se aplica desde las 22 horas locales hasta las 5 en las áreas más próximas a centros comerciales, mientras que el de Niza -ciudad gobernada por un aliado de la líder ultraderechista Marine Le Pen- será entre las 21 horas y las 6 hasta el próximo 26 de octubre. El de Burdeos se aplica desde las 22 horas locales hasta las 7 y también hasta el 26 de octubre.

En la última noche, París y Lyon aplicaron respectivos toques de queda que aún se desconoce si serán renovados. El de la capital se aplicó a zonas muy transitadas o comerciales, como la plaza de la République o Les Halles, y centros de poder como la sede de Gobierno (Matignon), la Asamblea Nacional francesa y el Elíseo.

Esta medida buscaba atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Darmanin ha abogado por una respuesta "muy dura" por parte de las autoridades judiciales y, en declaraciones a los medios ultraconservadores CNews y Europe 1, habló de un perfil variado entre los infractores.

"Entre los detenidos hay de todo: personas de origen inmigrante, personas extranjeras, pero también hay personas que están perfectamente integradas, que son francesas", indicó.

Una de las detenciones más mediáticas ha sido la de uno de los sospechosos de provocar el incendio del edificio del Ayuntamiento de Limoges (centro, de unos 130.000 habitantes), que causó el derrumbe de su campanario y que dio la vuelta al mundo como imagen del caos de las protestas del sábado.

La detención, que se produjo en Val d'Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste). Según la prensa, el sospechoso estaba fichado por pertenecer al movimiento de la ultraizquierda.

En los primeros juicios exprés celebrados desde las revueltas del fin de semana, los acusados han escuchado las primeras condenas. En la propia Limoges, uno de los saqueadores de una tienda Lacoste fue condenado a ocho meses de prisión sustituida con brazalete electrónico.

Aunque este joven de 25 años ya tenía antecedentes por tráfico de drogas, otros carecían de historial delictivo, como tres jóvenes de entre 20 y 25 años castigados con 10 meses de cárcel efectiva por haber pillado la tienda de videojuegos Micromania de Lille (norte).

El Gobierno anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3.000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos hasta 50.000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.

Estas medidas se unen a los dispositivos de desempleo parcial para los empleados afectados por el impacto de los disturbios y financiado por el Estado francés, así como la creación de un fondo de ayuda a las empresas y la movilización del sector asegurador.

Tras una reunión extraordinaria entre miembros del Gobierno y representares de empresas, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, detalló que, desde el viernes y "de manera inmediata", las compañías podrán reforzar su tesorería con ese tipo de préstamos sin intereses para las empresas y acordados por el banco público Bpifrance.

"Este es un momento de mucha gravedad", ahondó Lescure, quien explicó que una simple declaración de siniestro ante la aseguradora servirá para el trámite del préstamo.

Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció este martes que prevé habilitar un aplazamiento simplificado de las deudas tributarias.