Junqueras celebra ser amnistiado: "Por fin se ha hecho justicia donde solo había injusticia"

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El líder de Junts, Oriol Junqueras, ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) le haya aplicado la amnistía: "Por fin de ha hecho justicia donde solo había injusticia. Ambición. País. Futuro".

Así se ha pronunciado este martes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, después de que el TS haya amnistiado también al secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa.

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En otro mensaje, ERC ha asegurado que la amnistía es una victoria del independentismo: "Finalmente es una realidad con todos los poderes españoles en contra. Votar nunca puede ser un delito".