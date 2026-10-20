MO Global (Multiópticas) acelera en Latinoamérica con desembarco en Guatamela y República Dominicana en 2027

19/10/2026 Tienda de MÓ ECONOMIA MO GLOBAL

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MO Global, propietaria de Multiópticas, acelera su expansión en Latinoamérica, donde desembarcará en Guatemala y República Dominicana a principios de 2027, según informa la compañía.

En concreto, la empresa ha firmado un acuerdo estratégico con el grupo Disresa para desarrollar su red de ópticas en seis países de Centroamérica y el Caribe, donde prevé llegar también a Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá.

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Disresa opera cerca de 150 tiendas en Centroamérica y el Caribe para marcas como Skechers, New Era, Montblanc, Adolfo Domínguez o Birkenstock. El despliegue en la región se apoyará fundamentalmente en los principales centros comerciales de las capitales nacionales durante una primera fase.

Con la expansión en estos seis nuevos países, MO Global elevará a ocho su presencia en mercados clave de Latinoamérica. Estas aperturas se suman a su reciente desembarco en Perú, donde recaló en abril con dos establecimientos en Lima y contempla dos aperturas más antes de fin de año, y a su actividad en México, donde cuenta con dos puntos de venta y planes de crecimiento sostenido a medio y largo plazo.

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La firma, que cuenta con más de 550 puntos de venta en España, ha precisado que esta expansión forma parte de sus planes de crecimiento internacional, impulsados tras la ampliación de capital de 45 millones de euros llevada a cabo a finales de 2025 y cubierta íntegramente por los socios de la compañía.

"Latinoamérica es una región estratégica prioritaria en los planes de expansión internacional de MO Global. La alianza con un 'partner' referente en el territorio como Disresa nos permite acelerar nuestra implantación en Centroamérica y el Caribe", ha asegurado el CEO de MO Global, Carlos Crespo.

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En la hoja de ruta de expansión del propietario de Mó se suma su apuesta por el mercado europeo tras la apertura de su primera tienda en Portugal el pasado 8 de octubre. Ubicada en Oporto, en el barrio de Boavista, este establecimiento acoge el concepto Mó Vision & Audio Store, con el que la compañía integra en un mismo espacio servicios de óptica y audiología.

Con la apertura de su primer espacio en el mercado portugués, la firma prevé dar continuidad a su plan de expansión en el país con nuevas aperturas estratégicas.