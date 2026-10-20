Temas del día de EFE Internacional del martes 20 de octubre (02:00 GMT)

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EEUU CPI

Estrasburgo - El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el apoyo de la Unión Europea a la Corte Penal Internacional tras las sanciones y amenazas de la administración estadounidense y a dos días de anunciar su ganador del premio Sájarov 2026, al que está nominada la propia CPI.

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FRANCIA PROTESTAS

París - El Gobierno francés reúne a representantes empresariales, comerciantes, autónomos, restauradores, bancos y aseguradoras para abordar las consecuencias de los actos de vandalismo, destrozos y saqueos registrados durante las movilizaciones del sábado 17 de octubre, mientras sigue haciendo balance del mayor estallido de violencia en décadas.

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- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa con su gira por los países del golfo Pérsico en Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se enmarca en la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Texto) (Vídeo)

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YEMEN CONFLICTO

Saná - El conflicto entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudí se intensifica después de que un bombardeo atribuido a los insurgentes causara la muerte de decenas de soldados, mientras continúa el cerco a la estratégica ciudad suroccidental de Tai y Riad baraja una operación a gran escala.

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EEUU ELECCIONES

Washington - Donald Trump encabeza un mitin de campaña en Greenville (Carolina del Norte) para movilizar el voto republicano de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

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- Los Ángeles.- Xavier Becerra, el demócrata de origen mexicano que encabeza las encuestas en la contienda por la gobernación de California, considera en entrevista con EFE que el presidente estadounidense Donald Trump "siempre encuentra la manera de causar daño", sin importar dónde se encuentre ni a quién afectan sus decisiones.

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- Miami - La importancia del voto latino crece a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según analistas y organizaciones civiles que señalan a EFE que la economía es la principal preocupación de los hispanos, incluso por encima de la inmigración.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita este martes tres ciudades en el noreste de Brasil, su principal bastión electoral, en la última semana de la campaña electoral en la que aspira a la reelección.

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- Hasta el sábado, la Agencia EFE enviará al término de la jornada una claves para tomar el pulso diario a la campaña electoral a través de cinco puntos esenciales: el tema clave que ha marcado la agenda; la frase más relevante o controvertida del día, la anécdota curiosa o la polémica de la jornada, una explicación sencilla sobre un aspecto de los comicios y un avance de la agenda del día siguiente.

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ECUADOR EEUU

Manta (Ecuador) - Ecuador inicia el tercer juicio contra tripulantes de embarcaciones bombardeadas por EE.UU. en el Pacífico, en los primeros procesos judiciales contra personas señaladas por Washington de estar vinculadas al narcotráfico, después de que otros 32 tripulantes fueran declarados inocentes en dos causas anteriores.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Varsovia - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se reúne con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, con quien aborda la amenaza híbrida de Rusia y el apoyo a Ucrania. (Texto)

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén - El bloque opositor al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, encabezado por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aventaja o empata a la coalición gubernamental en las últimas encuestas cuando falta una semana de las elecciones del 27 de octubre. (Texto)

ALFONSO CUARÓN | Morelia (México) - El director mexicano Alfonso Cuarón recibe la Medalla Filmoteca UNAM en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el que su hijo, Jonás Cuarón, fue parte de la ceremonia inaugural con la presentación de su película ‘Campeón gabacho’. (Texto)(Foto)(Vídeo)

PATTI SMITH | Oviedo (España) - La cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrece una rueda de prensa y dará un concierto justo 50 años después de su primera actuación en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA OPOSICIÓN | Bogotá - Entrevista con Iván Cepeda, líder de la oposición de izquierda en Colombia, en la que aborda diversos asuntos de la coyuntura política nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

10:30GMT.- Detroit.- GM RESULTADOS.- General Motors (GM) publica sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 tras tener unos beneficios netos de 3.930 millones de dólares en los seis primeros meses del año. (Texto)

13:00GMT.- Lima.- PERÚ DESIGUALDAD.- La organización civil Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) presentan los resultados de la ENADES 2026, la tercera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, sobre cómo perciben los peruanos la desigualdad, quién tiene el poder de decidir en el país y qué significan los resultados para la democracia. (Texto)

13:00GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL CAMBIO CLIMÁTICO.- La organización Observatorio del Clima divulga su estudio sobre las emisiones brasileñas de gases del efecto invernadero en 2025 (Texto)

14:00GMT.- Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- El Foro Ministerial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe inaugura este martes su XVIII edición en Panamá bajo el lema 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, 'El Viceroy', comparece una nueva audiencia previa al juicio en Nueva York mientras su defensa negocia un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

15:00GMT.- Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Líderes y lideresas indígenas de la Amazonía ecuatoriana y de territorios transfronterizos brindan su testimonio de cómo han sido afectados, por las estrategias de persecución y el abandono estatal en Colombia, Ecuador y Perú, así como las medidas tomadas para mitigar el riesgo y continuar con su labor, en un contexto de creciente vulnerabilidad. Muxeum, Av. Tarqui y Estrada (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Manta.- ECUADOR EEUU.- Ecuador inicia el tercer juicio contra tripulantes de una de las ocho embarcaciones bombardeadas por EE.UU. en el Pacífico, en los primeros procesos judiciales contra personas señaladas por Washington de estar presuntamente vinculadas al narcotráfico, después de que otros 32 tripulantes fueran declarados inocentes en una causa anterior. (Texto)

20:00GMT.- Los Ángeles.- NETFLIX RESULTADOS.- El coloso del entretenimiento Netflix presenta sus resultados financieros del tercer trimestre tras aumentar su beneficio neto un 8,8 % interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 3.401 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de suscriptores, las subidas de precios y el aumento de los ingresos publicitarios. (Texto)

20:00GMT.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida tiene prevista para este martes la muerte por inyección letal de William Reaves, de 77 años, condenado por el asesinato de un policía en 1986, con lo que llegaría a 18 presos ejecutados este año, a solo uno de superar el récord estatal de 19 en 2025. (Texto) (Foto)

20:30GMT.- Nueva York.- UNITED AIRLINES RESULTADOS.- United Airlines presenta sus resultados del tercer trimestre, en un momento clave para evaluar la evolución de la demanda de viajes y del negocio de la aerolínea.

21:00GMT.- Nueva York.- SPACEX RESULTADOS.- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX da a conocer sus resultados del tercer trimestre tras perder 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

Lima - PERÚ ECUADOR - Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Ecuador, Daniel Noboa, celebran en Lima el encuentro presidencial y gabinete binacional de 2026 con los gobiernos de ambos países, para tratar asuntos de interés mutuo y avanzar en la agenda bilateral con asuntos de ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México.- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Colectivos de personas buscadoras realizan una asamblea organizativa rumbo al encuentro nacional entre madres buscadoras y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- Neoenergia, filial brasileña de la multinacional español Iberdrola, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos de cierre de los abogados defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. (Texto)(Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El opositor Simón Calzadilla acude al Tribunal Supremo de Justicia para conocer el estado del recurso de amparo con el que solicitó la remoción de la directiva del Banco Central de Venezuela. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- El chavismo y la oposición continúan reunidos en el tercer ciclo de diálogo para acordar garantías políticas y civiles de cara a una eventual elección como parte del proceso de transición que promueve Estados Unidos. (Texto)

- La ONG Foro Penal se pronuncia sobre la importancia de que las organizaciones defensoras de derechos humanos formen parte del proceso de negociación entre el chavismo y la oposición. (Texto)(Foto) (Vídeo)

La Palma (Panamá).- PANAMÁ TERREMOTO (Crónica).- Miles de familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 en Panamá siguen sin poder regresar a sus viviendas y reclaman atención médica, apoyo psicológico y materiales para reconstruir sus hogares, mientras la entrega de casas temporales ofrece un alivio para los damnificados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA VIOLENCIA.- El exfiscal anticorrupción y exjefe de Hacienda guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa será enterrado en la capital del país centroamericano tras ser asesinado el pasado sábado en un crimen que ha conmocionado a Guatemala y que permanece impune, pese a que las autoridades han asegurado que encontrarán a los sicarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

06:00GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice del desempleo británico correspondiente a septiembre. (Texto)

07:30GMT.- Madrid.- UE FUTURO.- Jornada sobre el futuro de la UE, organizada por la Fundación Alternativas y que será clausurada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (Texto)

08:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA MONGOLIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con el presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, con quien visita una exposición y a quin ofrece una cena de Estado. (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de agosto de 2026. (Texto)

09:00GMT.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

09:00GMT.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat actualiza en su base de datos las cifras agregadas del PIB de la UE y la eurozona del segundo trimestre de 2026.. (Texto)

09:00GMT.- Estrasburgo.- UE REINO UNIDO.- El Parlamento Europeo debate sobre la próxima cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido (Texto)

09:00GMT.- Bucarest.- RUMANÍA GOBIERNO.- La Cámara de Diputados y el Senado del Parlamento rumano se reúnen hoy en sesión conjunta para la votación de investidura del Gobierno rumano encabezado por Luca Niculescu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica el índice de confianza inversora de octubre. (Texto)

10:00GMT.- Madrid.- BORGES ANIVERSARIO.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe un legado del escritor argentino Jorge Luis Borges, con motivo del 40 aniversario de su fallecimiento, y de su compañera y difusora María Kodama. (Texto)

10:30GMT.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes, ofrece una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Londres.- PORTUGAL REINO UNIDO.- El ministro de Estado y de Negocios Extranjeros de Portugal se reúne con el presidente de la Cámara de los Comunes británica, Sir Lindsay Hoyle, en el Parlamento. Posteriormente, lo hace con el secretario de Estado Hamish Falconer, en el Cabinet Office; y por la tarde con el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband.

12:00GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se reúne con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, con quien aborda la amenaza híbrida de Rusia y el apoyo a Ucrania.

13:00GMT.- Ginebra.- CONSERVACIÓN COMERCIO.- La jefa del organismo que regula el comercio internacional de especies silvestres amenazadas, Ivonne Higuero, informa de las decisiones adoptadas en la 81ª sesión de su comité permanente. (Texto) (Vídeo)

14:00GMT.- Estrasburgo.- EEUU CPI.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el apoyo de la Unión Europea a la Corte Penal Internacional tras las sanciones y amenazas de la administración estadounidense (Texto)

16:30GMT.- París.- JORGE VOLPI.- El escritorio mexicano Jorge Volpi, autor del mes del Instituto Cervantes, protagoniza un coloquio sobre el diálogo literario hispanoamericano entre París y Madrid. (Texto)

16:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA INVERSIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un foro para atraer inversiones extranjeras bautizado como Invest in Germany Summit. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30GMT.- Madrid.- DESARME NUCLEAR.- La Alianza por el Desarme Nuclear y la Sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid organizan un encuentro con Michiko Kodama, superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima, y Melissa Parke, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN). (Texto) (Foto)

17:00GMT.- Fráncfort.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, publica los resultados del tercer trimestre. (Texto)

18:00GMT.- Estrasburgo.- PARLAMENTO EUROPEO.- Los grupos proeuropeos del Parlamento Europeo eligen a sus líderes para la segunda mitad de la legislatura comunitaria (Texto)

18:30GMT.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ofrece un concierto en Gijón justo 50 años después de su primera actuación en España, con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL DEFENSA.- La feria Segurex, el mayor encuentro profesional de Portugal dedicado a los sectores de la protección, la seguridad y la defensa, celebra una nueva edición en Lisboa.

París.- FRANCIA EXPLOSIÓN.- Comienza el juicio contra el Ayuntamiento de París por "homicidios" y "heridas involuntarias" por la explosión de gas producida en 2019 en la calle de Trévise (centro de París) que mató a cuatro personas, entre ellas a una turista española.

O.Medio

Doha.- FORO SEGURIDAD CATAR.- Catar celebrará el Foro de Seguridad Global del 19 al 21 de octubre de 2026 en Doha. El GSF2026 (en siglas en inglés), un encuentro anual, se centrará en "El futuro de las alianzas", y reunirá a una red internacional de altos funcionarios y expertos.

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa con su gira por los países del golfo Pérsico en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a lo que le seguirá un viaje a Baréin y a Catar en la misma jornada, unos encuentros que se enmarcan en la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Texto) (Vídeo)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El Líbano e Israel mantienen este martes una reunión en Estados Unidos, después de casi tres meses sin conversaciones directas por protestas de Beirut contra la continuación de los ataques israelíes y al cumplirse medio año de un proceso de diálogo que apenas ha dado resultados prácticos.

África

07:00GMT.- Rabat.- MARRUECOS EDUCACIÓN.- Encuentro para presentar los resultados de "Kafaat Oualidine", un programa cofinanciado por la Unión Europea para promover la educación inclusiva en Marruecos. Hotel Rive

07:00GMT.- Túnez.- LIBIA GADAFI.- La crisis política de Libia, que comenzó en 2011 con el derrocamiento de Muamar Gadafi, continúa cuando se cumplen 15 años de su muerte, con un país fragmentado que ha vivido desde entonces una guerra civil y varios intentos fallidos de poner fin a un conflicto que ya forma parte de la vida cotidiana de los libios, que se debaten entre la lucha y la resignación. (Texto)

Asia

00:45GMT.- Seúl.- CUMBRE IA.- El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, interviene en una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) y digitalización en Seúl, un evento organizado por el organismo junto con los ministerios de Finanzas y Economía y de Ciencia y TIC de Corea del Sur. (Texto)

01:15GMT.- Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

02:00GMT- Yakarta.- INDONESIA PROTESTAS.- Organizaciones universitarias convocan una protesta con motivo del segundo aniversario de la llegada al poder del exgeneral Prabowo Subianto, en medio de crecientes dudas sobre la salud financiera del país y críticas por el declive de la protección de los derechos humanos.

06:30GMT.- Bombay.- INDIA EMIRATOS.- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reúne con su homólogo emiratí Abdulá bin Zayed Al Nahyan en el hotel Taj Mahal Palace de Bombay.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- China realiza desde el lunes 12 y hasta el 20 de octubre una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, frente a sus propias costas, después de que Pekín acusara al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "buscar la independencia por la fuerza" tras su discurso con motivo del Día Nacional de la isla.

Sídney.- AUSTRALIA ARTE.- La costa de Sídney acoge un centenar de esculturas al aire libre para celebrar los 30 años de una exposición que transforma el paseo de sus icónicas playas en un encuentro entre arte y naturaleza, marcado este año por los homenajes a las víctimas de la violencia machista y la proximidad del primer aniversario del atentado de Bondi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hong Kong.- APEC FINANZAS.- Se celebra en la región semiautónoma china de Hong Kong la reunión de ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la antesala de la cumbre que se celebrará en noviembre en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

Nueva Deli.- INDIA NUEVA ZELANDA.- El tratado de libre comercio (TLC) entre la India y Nueva Zelanda entra en vigor.

Nueva Delhi.- INDIA NUEVA ZELANDA.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) que reducirá las barreras arancelarias entre la India y Nueva Zelanda.

Redacción EFE Internacional

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