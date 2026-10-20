Merz advierte de que Rusia busca "desestabilizar" Europa y subraya que la UE puede sostener a Ucrania sin EEUU

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha advertido este lunes de que el objetivo del presidente ruso, Vladimir Putin, va mucho más allá de las ganancias territoriales en Ucrania y busca "desestabilizar todo el orden político" de Europa, al tiempo que ha garantizado que la Unión Europea (UE) y otros aliados están capacitados para seguir financiando a Kiev frente a la retirada de apoyo por parte de Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión de Bloomberg, Merz ha abordado la tensa relación con la Administración estadounidense liderada por Donald Trump, quien ha paralizado la ayuda militar y ha abogado por cesar las hostilidades con condiciones criticadas por Kiev. El dirigente alemán ha revelado que en sus conversaciones habituales con el mandatario republicano intenta convencerle de que "una Europa estable" y la UE "como socio en el mundo es algo que también vale la pena para los estadounidenses".

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Ante la doctrina del 'Make America Great Again', que prima el aislacionismo de Washington, Merz ha asegurado que Europa ha entendido el mensaje y está trabajando en su propio interés construyendo un pilar europeo de la OTAN "mucho más fuerte", con aliados dispuestos a invertir hasta el 3,5% de su producto interior bruto (PIB) en Defensa. "Hay un viejo proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nosotros queremos llegar lejos, y deberíamos ir juntos", ha recitado el canciller a modo de mensaje directo a la Casa Blanca.

Sobre la amenaza de Moscú, Merz ha lamentado que "mucha gente está subestimando" el impacto ruso en las sociedades occidentales. "Rusia teme a la democracia, teme a las sociedades abiertas y al éxito de la integración europea", ha alertado.

Respecto al frente bélico, ha recordado que Alemania y la "coalición de voluntarios" europeos llevan casi dos años asumiendo el peso de la ayuda a Kiev sin participación estadounidense. Aunque supone "un gran esfuerzo" para los presupuestos comunitarios, Merz ha recalcado que el objetivo es poner fin a esta "terrible guerra" pero siempre bajo los términos de los ucranianos y preservando su integridad territorial, no bajo las imposiciones de Rusia.

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Estas declaraciones del canciller alemán llegan después de que Trump haya vuelto a cuestionar este mismo lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, abogando porque sea "otra persona" y no él (Zelenski) quien negocie en nombre de Ucrania, después de que la semana pasada el propio Trump pidiera "un nuevo presidente" para el país europeo. "Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa.

DESCARTA LA SALIDA ALEMANA DE LA EUROZONA PESE AL ASCENSO DE AFD

En el plano puramente económico e interno, el jefe del Gobierno alemán ha recalcado la inauguración de una cumbre de inversores en Berlín --en la que ha participado el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang-- para atraer capital privado e impulsar la Inteligencia Artificial industrial.

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Cuestionado por la inestabilidad política interna y el auge del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), Merz ha descartado de plano cualquier posibilidad de abandonar la eurozona, advirtiendo de que si eso ocurriera la unión monetaria "colapsaría" y el mayor daño se lo llevaría la propia economía germana, por su fuerte dependencia de las exportaciones.

Asimismo, ha asegurado que la UE no busca una guerra comercial con China, pero ha exigido "juego limpio" frente a los desequilibrios y el exceso de capacidad subsidiada por Pekín.