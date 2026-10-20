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140ª Feria de Cantón: La innovación verde impulsa la contribución de China a un futuro con bajas emisiones de carbono.

PR Newswire

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GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el cambio climático y el desarrollo sostenible siguen dando forma a la agenda global, China está reforzando su compromiso a través del apoyo político y la innovación tecnológica. Las exportaciones de los principales productos ecológicos, incluidos los vehículos eléctricos, las baterías de litio y las turbinas eólicas y sus componentes relacionados, aumentaron un 72,3%, un 36,4% y un 22,4%, respectivamente, durante los tres primeros trimestres de 2026.

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Como una de las plataformas comerciales más grandes del mundo, la Feria de Cantón se ha convertido en un canal importante que conecta a los proveedores de tecnología verde con compradores de todo el mundo. En la 140ª Feria de Cantón, los productos ecológicos y de bajas emisiones de carbono representaron un récord del 26% del total de las exposiciones.

La innovación verde se expande a múltiples industrias.

La innovación verde se está extendiendo a los sectores de la energía, la movilidad, la industria manufacturera y la agricultura. En el sector de las energías renovables, los sistemas fotovoltaicos residenciales han atraído una atención significativa. El sistema combina paneles solares, inversores y almacenamiento de energía en una única solución. Con una eficiencia de conversión de hasta el 23,88%, ayuda a los hogares a generar y almacenar energía limpia, reduciendo así la dependencia de las fuentes de energía convencionales.

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La sostenibilidad industrial fue otro tema clave. Los motores y sistemas de accionamiento de alta eficiencia, certificados según los más altos estándares de eficiencia energética, pueden ayudar a los fabricantes a reducir el consumo de energía, mientras que los equipos avanzados de procesamiento láser minimizan tanto el uso de energía como el desperdicio de material.

En la agricultura, las cosechadoras de algodón híbridas y los tractores inteligentes logran ahorros de combustible superiores al 30%, lo que demuestra cómo las tecnologías verdes están transformando las industrias tradicionales.

La tecnología crea nuevas posibilidades para un futuro sostenible.

Más allá del transporte y la fabricación, los expositores también mostraron soluciones innovadoras para abordar los desafíos globales relacionados con los recursos.

Un ejemplo es un sistema de desalinización de energía renovable en contenedores, diseñado para islas, complejos turísticos en alta mar, plataformas de perforación y regiones costeras con escasez de agua. Al integrar energía eólica, generación solar, almacenamiento de energía, control de microrredes y tecnologías de desalinización de agua de mar, el sistema puede funcionar con energía renovable autosuficiente las 24 horas. En comparación con las soluciones convencionales, reduce las emisiones de carbono hasta en un 80%, a la vez que ofrece una rápida implementación gracias a su diseño modular.

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Mediante la innovación continua y las aplicaciones prácticas, las empresas chinas están proporcionando soluciones escalables que apoyan los esfuerzos mundiales de descarbonización y contribuyen a un futuro más sostenible.

Para una asistencia más cómoda, inscríbase haciendo clic en el siguiente enlace:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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FUENTE Canton Fair