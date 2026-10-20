La japonesa JCR mantiene en A- la calificación soberana de México en moneda extranjera

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- La calificadora japonesa de riesgo financiero Japan Credit Rating Agency (JCR) ratificó este lunes la calificación soberana de México en moneda extranjera en A-, con perspectiva estable, respaldada por su industria exportadora y flexibilidad económica, aunque advirtió riesgos fiscales asociados a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La agencia también confirmó en A+ la nota de largo plazo en moneda nacional, con perspectiva estable, y destacó la capacidad del país para resistir perturbaciones externas gracias a sus políticas monetaria y cambiaria.

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En su reporte, JCR estimó que la economía crecerá alrededor del 1,5 % en 2026 y de un 2 % en 2027, después del 0,7 % de 2025, cuando la menor inversión pública y la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense frenaron la actividad.

La recuperación, según la agencia, estaría impulsada por el consumo privado, las inversiones del Plan México, la reactivación de infraestructura y las exportaciones de equipos electrónicos, incluidos servidores, ante la demanda relacionada con la inteligencia artificial.

No obstante, JCR alertó acerca de que reglas de origen más estrictas en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían desalentar la inversión extranjera.

En materia fiscal, la calificadora nipona señaló que los requerimientos financieros del sector público, medida amplia del déficit, bajaron del 5,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2024 al 4,9 % en 2025.

Según JCR, sin el apoyo extraordinario del Gobierno mexicano a Pemex, habrían representado el 4,3 %.

Sin embargo, la deuda pública aumentó del 51,9 % al 52,6 % del PIB entre ambos años, mientras el Gobierno proyecta un déficit del 4,1 % y una deuda del 54 % para 2026, con esta última alrededor del 56,5 % en 2031, según el informe.

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Además, la agencia añadió que la informalidad limita la recaudación y los gastos en pensiones y seguridad social dificultan el ajuste.

Pese a ello, consideró el endeudamiento relativamente contenido frente a otros países con notas similares y explicó que, cerca de un 80 %, se absorbe en el mercado interno y el financiamiento a largo plazo y tasa fija reduce riesgos.

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Sobre Pemex, reconoció mejoras financieras, pero advirtió que prolongar la asistencia gubernamental podría retrasar la consolidación fiscal.

JCR consideró clave recuperar la producción de crudo y mejorar sostenidamente el flujo de efectivo.

También destacó un déficit de cuenta corriente del 0,5 % del PIB y una deuda externa del 32 % en 2025, reservas equivalentes a unas cuatro veces la deuda externa de corto plazo y la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional.

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La calificadora japonesa también evaluó que la banca en el país registró una capitalización del 20,8 % y una morosidad del 2,3 % en julio de 2026. EFE