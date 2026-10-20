China fija en el 3 % su tipo de interés de referencia por decimoctavo mes consecutivo

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Pekín, 20 oct (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este martes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimoctavo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

En la actualización mensual que divulgó en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

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Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

El banco central también indicó que la LPR a cinco años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data de mayo de 2025, cuando la institución acometió un recorte de diez puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de cinco años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

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Ante una coyuntura relativamente complicada para la segunda economía del mundo, aquella decisión fue calificada de "obvia" por los analistas, los cuales pronosticaron unos posibles recortes adicionales a lo largo del resto de 2025 que finalmente no se produjeron.

El mantenimiento de los tipos de interés se produce un día después de que el gobernador del BPC, Pan Gongsheng, anunciara que la institución estudia sustituir su principal tipo de interés de política monetaria, actualmente basado en operaciones a siete días, por otro a un día, aunque no precisó cuándo podría llevarse a cabo el cambio. EFE

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