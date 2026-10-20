Agencias

Ingresos por exportaciones del café salvadoreño crecieron un 14 % en el ciclo 2025-2026

Guardar

San Salvador, 19 oct (EFE).- Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron aproximadamente un 14 % en once meses del ciclo 2025-2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) obtenidas este lunes.

Los datos indican que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y agosto de 2026 sumaron más de 190,15 millones de dólares, frente a unos 167,16 millones de los mismos meses de la cosecha 2024-2025, con una diferencia al alza cercana a los 23 millones.

PUBLICIDAD

"En el ejercicio 2025 /26, hasta agosto de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 1,03 % en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 13,76 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", según un informe del ISC.

Las cifras de la cosecha señalan que se han exportado 591.086 quintales oro, de los 963.650 quintales oro-uva cosechados y a falta de los datos de septiembre.

Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de 184,29 millones de dólares de ingresos, el café soluble llegó a 3,65 millones y el café tostado a 2,20 millones.

En el ciclo 2025-2026, Norteamérica compró el 64,6 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 17,1 % fue enviado a Europa, el 5,2 % a Asia y el 3,7 % a Oriente Medio.

Se conoce como café oro al grano al cual se le han quitado las diversas cáscaras que lo cubren y se encuentra listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

PUBLICIDAD

Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025 con 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña, cuyo ciclo de cosecha comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente, se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción del grano.

Este grano fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones y actualmente es el principal producto agrícola de exportación. EFE

Últimas Noticias

Festival de Mar del Plata entrega el premio Astor Piazzolla al compositor Emilio Kauderer

Infobae

La ONU alerta al Consejo de Seguridad de que las bandas adaptan sus tácticas a las operaciones de seguridad

La ONU alerta al Consejo de Seguridad de que las bandas adaptan sus tácticas a las operaciones de seguridad

China fija en el 3 % su tipo de interés de referencia por decimoctavo mes consecutivo

Infobae

La japonesa JCR mantiene en A- la calificación soberana de México en moneda extranjera

Infobae

Las autoridades colombianas incautan 7,6 toneladas de cocaína camufladas en el puerto de Cartagena

Las autoridades colombianas incautan 7,6 toneladas de cocaína camufladas en el puerto de Cartagena