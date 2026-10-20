Juan Arturo Contreras y su nueva etapa tras el Distintivo ESR* otorgado a Corporativo Legal Contreras Doce

20/10/2026 Corporativo Legal Contreras Doce ESR® POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID EMPRESAS Juan Arturo Contreras Mercader

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.- Juan Arturo Contreras Mercader, titular de Notaría 12 Cancún y director general de Corporativo Legal Contreras Doce, destaca el valor de integrar ética, transparencia, gobernanza y responsabilidad social en el ejercicio profesional

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Corporativo Legal Contreras Doce, empresa dirigida por Juan Arturo Contreras Mercader, obtuvo por primera vez el Distintivo ESR* 2026, reconocimiento concedido por el Centro Mexicano para la Filantropía Cemefi a organizaciones que documentan su compromiso con prácticas de responsabilidad social.

La obtención del distintivo abre una nueva etapa para la organización y se vincula con la visión profesional promovida por Contreras Mercader. Su enfoque parte de una idea central: el ejercicio jurídico no debe limitarse a formalizar documentos, sino que debe considerar las implicaciones legales, patrimoniales, empresariales y sociales de cada decisión.

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El reconocimiento corresponde formalmente a Corporativo Legal Contreras Doce y acredita su cumplimiento documentado de los indicadores establecidos por Cemefi en los ámbitos ambiental, social, de gobernanza y contexto global.

Juan Arturo Contreras Mercader impulsa una gestión responsable

Esta es la primera ocasión en que Corporativo Legal Contreras Doce recibe el Distintivo ESR*. Para la organización, su obtención representa el inicio de un proceso estructurado orientado a consolidar políticas, programas de trabajo y prácticas internas alineadas con criterios de responsabilidad empresarial.

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Bajo la dirección de Juan Arturo Contreras, la firma ha definido como líneas de actuación la vinculación con la comunidad mediante acciones sociales y asesoría jurídica responsable, así como el fortalecimiento de prácticas éticas, transparentes y profesionales en la prestación de servicios legales.

"Este reconocimiento representa un paso firme hacia el desarrollo de mejores prácticas de gobernanza, responsabilidad social y gestión del impacto ambiental. Al tratarse de nuestra primera participación, también marca el inicio de un proceso formal para consolidar programas de trabajo y políticas alineadas con estos principios", Juan Arturo Contreras Mercader.

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Desde esta perspectiva, la responsabilidad social no se plantea como una acción aislada, sino como un criterio que debe incorporarse gradualmente a la toma de decisiones, la organización interna y la relación con clientes y comunidad.

Una visión profesional vinculada con Notaría 12 Cancún

La obtención del distintivo por parte de Corporativo Legal Contreras Doce se relaciona con una cultura profesional más amplia desarrollada por Contreras Mercader. Desde Notaría 12 Cancún, su trabajo se centra en comprender la operación antes de formalizarla, anticipar requisitos y explicar con claridad los efectos de cada instrumento jurídico.

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Este criterio resulta especialmente relevante en asuntos inmobiliarios, corporativos y patrimoniales, donde pueden coincidir derechos sobre inmuebles, obligaciones fiscales, facultades de representación y decisiones con consecuencias de largo plazo.

El Distintivo ESR* otorgado a Corporativo Legal Contreras Doce se integra así en la trayectoria profesional de Juan Arturo Contreras Mercader y en una visión del ejercicio jurídico basada en la seguridad, la ética, la transparencia y la eficiencia.

Vigencia del Distintivo ESR* 2026

Cemefi concedió a Corporativo Legal Contreras Doce el derecho de utilizar la marca ESR Empresa Socialmente Responsable Cemefi* del 10 de agosto de 2026 al 10 de agosto de 2027.

La entrega oficial se celebró el 13 de octubre de 2026 en el World Trade Center de Ciudad de México, durante el encuentro dedicado a las micro, pequeñas y medianas empresas reconocidas por sus prácticas de responsabilidad social.

Contacto

Nombre contacto: Juan Arturo Contreras Mercader

Descripción contacto: Notaría 12 Cancún

Teléfono de contacto: 998 415 1850