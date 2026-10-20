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EEUU veta la IA china DeepSeek en agencias gubernamentales

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El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado a las agencias civiles federales del país la exclusión y retirada de los productos y servicios desarrollados por la compañía china Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence ante el riesgo de transferencia de información sensible a China.

La orden emitida por el Departamento de Seguridad Nacional insta a la las agencias civiles de EEUU a eliminar de sus sistemas informáticos las herramientas y aplicaciones desarrolladas por DeepSeek, así como los productos y servicios de terceros desarrollados mediante implementaciones de esta compañía china.

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En este sentido, advierte de que los servidores de DeepSeek se encuentran en China y la legislación del gigante asiático permite a las autoridades chinas acceder a la infraestructura privada de las empresas.

De tal manera, señala que el uso de las aplicaciones de DeepSeek podrían resultar en la "transferencia de datos sensibles a China" en caso de ser usadas por empleados o proveedores del Gobierno de EEUU.

Como consecuencia, con carácter inmediato, se ordena a todas las agencias civiles que excluyan a DeepSeek y sus productos de los procesos de adquisición, así como la retirada de los sistemas de los productos y servicios de la compañía china o de terceros que hayan usado la tecnología de DeepSeek en su desarrollo.

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