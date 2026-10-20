Apple celebrará un nuevo evento de presentación sobre sus ordenadores portátiles MacBook Pro el próximo 28 de octubre

20/10/2026 Logo de Apple para un evento de presentación el 28 de octubre. POLITICA APPLE

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Apple ha anunciado un nuevo evento de presentación de producto, que se celebrará el 28 de octubre y en el que se espera que presente su primer MacBook Pro con pantalla táctil, entre otras novedades de ordenadores portátiles de la firma.

La tecnológica continúa con su hoja de ruta de presentación de productos con el tercer evento programado en los últimos meses, tras el reciente anuncio de su primera pantalla inteligente, Apple HomeView, junto con otros dispositivos para el hogar inteligente, como los HomePod mini 2, el Apple TV 4K y su integración en la domótica con termostatos, cámaras y cerraduras de Apple Home Collection.

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Ahora, los de Cupertino han preparado otro evento de presentación para la próxima semana, tal y como lo ha compartido el directivo senior de Marketing de Apple, Greg Joswiak, en una publicación en la red social X. Concretamente, programado para el próximo miércoles 28 de octubre, el evento se celebrará en Los Ángeles (Estados Unidos) y el foco estará puesto en sus novedades de ordenadores portátiles, bajo el lema 'Pro and Tell'.

Así lo ha detallado Apple en su invitación al evento, a la que ha tenido acceso Bloomberg, quien también ha adelantado que se prevé que una de las principales novedades sea el primer ordenador MacBook con pantalla táctil, en el que la compañía ha estado trabajando durante los últimos meses.

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Estos nuevos MacBook Pro táctiles contarán con una pantalla OLED e incluirán una interfaz más dinámica que agregará elementos como la 'Dynamic Island' de los iPhone.

Igualmente, también se espera que Apple presente un nuevo ordenador MacBook Pro pero de gama más baja, impulsado con el chip M6. Junto a ello, las novedades se completarán previsiblemente con un iMac renovado y un iPad mini rediseñado con pantalla mejorada, según ha podido conocer el citado medio.

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