Japón pide a la Universidad de Tokio revisar la elección de su primera presidenta mujer

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Tokio, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Educación japonés solicitó este martes a la Universidad de Tokio que revise el proceso por el que fue elegida, a finales de septiembre, la primera mujer presidenta en la historia de la institución, Yuko Fujigaki, tras la controversia generada por una votación interna.

"Es importante que la universidad revise su propia gestión y realice mejoras. Planteamos esta solicitud con la perspectiva de promover un proceso autónomo", dijo en una rueda de prensa el ministro japonés de Educación, Yoshihiro Seki, en declaraciones recogidas por el periódico Asahi Shimbun.

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Es la primera vez que el ministerio realiza una solicitud de este tipo a una universidad.

Fujigaki fue elegida en septiembre como presidenta de la Universidad de Tokio por el comité de selección del centro a pesar de quedar segunda en una consulta interna en la que otro docente, Takao Someya, recibió el doble de votos, lo que generó críticas en redes sociales, con algunos usuarios acusando a la universidad de cumplir con una "cuota" de mujeres.

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La universidad, mientras, ha defendido que Fujigaki recibió una amplia mayoría del apoyo del comité de selección por sus propuestas de reforma, y que el género de los candidatos no fue un factor en la decisión. Además, ha explicado que la consulta interna es solo uno de varios factores en la elección del presidente.

Se espera que Fujigaki, de 64 años de edad y profesora de estudios científicos y tecnológicos, asuma el cargo en abril. Será la primera mujer al frente de la institución en sus 150 años de historia.

Japón ocupó el puesto número 117 de 145 en el último informe anual sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, publicado en septiembre, a la cola de los países del G7 y con datos especialmente malos en poder político y participación económica. EFE

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