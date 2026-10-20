“El GPS me mandó por abajo”: camión de carga pesada choca contra puente en San Isidro y genera congestión vehicular en Lima

Un camión de la empresa Global 3000 chocó contra un puente en la intersección de Arequipa y Javier Prado en San Isidro, Lima. El incidente causó un gran congestionamiento vehicular y la intervención de la policía.

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Un camión de carga pesada impactó contra la estructura del puente ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa, en el distrito limeño de San Isidro. El vehículo no logró pasar por debajo de la infraestructura debido a que superaba la altura máxima permitida para circular por ese punto.

El incidente movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de los bomberos, quienes acudieron a la zona para atender la emergencia y facilitar las labores necesarias para retirar la unidad. El accidente también provocó restricciones al tránsito vehicular.

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El vehículo pertenece a la empresa Global 3000 y tenía una altura de 3,75 metros, superior al límite establecido para el paso bajo el puente. La señalización del lugar fija una altura máxima de 3,20 metros para los vehículos que circulan por ese sector.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, el conductor sostuvo que siguió las indicaciones de su sistema de navegación. “El GPS me mandó por abajo”, respondió cuando le preguntaron por qué intentó cruzar por debajo de la estructura.

El camión superaba en 55 centímetros la altura permitida

El camión quedó inmovilizado bajo el puente y provocó congestión mientras se realizaban las maniobras para liberarlo. Composición: Infobae

Las dimensiones del vehículo explican por qué quedó atascado al intentar atravesar el puente. Mientras que la infraestructura admite unidades de hasta 3,20 metros de altura, el camión de Global 3000 alcanzaba los 3,75 metros, una diferencia de 55 centímetros.

El vehículo circulaba de sur a norte cuando impactó contra la estructura. En el lugar también se encuentra señalizado un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

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La unidad, identificada con la placa CMX-743, quedó inmovilizada debajo del puente y obligó a restringir temporalmente la circulación mientras se coordinaba su retiro.

Tras el impacto, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa para asegurar el área y organizar las acciones correspondientes. Los bomberos también llegaron al lugar para atender la emergencia.

El retiro del camión requirió maniobras para liberar la estructura y permitir la recuperación del tránsito. La intervención generó congestión vehicular en los alrededores mientras la unidad permanecía bajo el puente.

El conductor se retiró momentáneamente del lugar para comprar una soga destinada a asegurar partes del vehículo antes de su traslado. Según lo indicado por un efectivo policial consultado durante la transmisión, ese era el motivo de su salida.

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Conductor afirmó que siguió las indicaciones del GPS

Camión de la empresa Global 3000 impacta contra puente en San Isidro y obliga a restringir el tránsito en plena avenida Javier Prado Captura de pantalla

Al ser consultado por las razones que lo llevaron a ingresar por debajo del puente, el conductor atribuyó la decisión a las instrucciones del navegador. Su respuesta fue recogida durante la cobertura televisiva del incidente.

La explicación se produjo pese a que la altura del camión superaba el máximo permitido para ese paso. Las dimensiones de la unidad, de acuerdo con la información difundida, alcanzaban los 3,75 metros, frente a los 3,20 metros establecidos en la señalización.

El caso puso en el centro de la intervención las condiciones en las que el vehículo ingresó a una vía con restricciones de altura. Sin embargo, la información proporcionada no precisa si la empresa Global 3000 o el conductor recibieron una sanción tras el accidente.

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La presencia del camión debajo del puente afectó la circulación vehicular en uno de los cruces de las avenidas Javier Prado y Arequipa. La Policía Nacional coordinó las acciones para retirar la unidad y recuperar el paso por la zona.

La cobertura también señaló que, después de salir del vehículo, el conductor dejó la unidad en el lugar mientras se realizaban las gestiones para su traslado. No se precisó si las autoridades iniciaron un procedimiento sancionador ni cuál sería el costo de una eventual reparación de la infraestructura.