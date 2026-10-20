Perú

“El GPS me mandó por abajo”: camión de carga pesada choca contra puente en San Isidro y genera congestión vehicular en Lima

El vehículo medía 3,75 metros, es decir, superaba por 55 centímetros el límite de 3,20 metros establecido para ese paso

Un camión de la empresa Global 3000 chocó contra un puente en la intersección de Arequipa y Javier Prado en San Isidro, Lima. El incidente causó un gran congestionamiento vehicular y la intervención de la policía.
Guardar

Un camión de carga pesada impactó contra la estructura del puente ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa, en el distrito limeño de San Isidro. El vehículo no logró pasar por debajo de la infraestructura debido a que superaba la altura máxima permitida para circular por ese punto.

El incidente movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de los bomberos, quienes acudieron a la zona para atender la emergencia y facilitar las labores necesarias para retirar la unidad. El accidente también provocó restricciones al tránsito vehicular.

PUBLICIDAD

El vehículo pertenece a la empresa Global 3000 y tenía una altura de 3,75 metros, superior al límite establecido para el paso bajo el puente. La señalización del lugar fija una altura máxima de 3,20 metros para los vehículos que circulan por ese sector.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, el conductor sostuvo que siguió las indicaciones de su sistema de navegación. “El GPS me mandó por abajo”, respondió cuando le preguntaron por qué intentó cruzar por debajo de la estructura.

El camión superaba en 55 centímetros la altura permitida

El camión quedó inmovilizado bajo el puente y provocó congestión mientras se realizaban las maniobras para liberarlo. Composición: Infobae
El camión quedó inmovilizado bajo el puente y provocó congestión mientras se realizaban las maniobras para liberarlo. Composición: Infobae

Las dimensiones del vehículo explican por qué quedó atascado al intentar atravesar el puente. Mientras que la infraestructura admite unidades de hasta 3,20 metros de altura, el camión de Global 3000 alcanzaba los 3,75 metros, una diferencia de 55 centímetros.

El vehículo circulaba de sur a norte cuando impactó contra la estructura. En el lugar también se encuentra señalizado un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

La unidad, identificada con la placa CMX-743, quedó inmovilizada debajo del puente y obligó a restringir temporalmente la circulación mientras se coordinaba su retiro.

Tras el impacto, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa para asegurar el área y organizar las acciones correspondientes. Los bomberos también llegaron al lugar para atender la emergencia.

El retiro del camión requirió maniobras para liberar la estructura y permitir la recuperación del tránsito. La intervención generó congestión vehicular en los alrededores mientras la unidad permanecía bajo el puente.

El conductor se retiró momentáneamente del lugar para comprar una soga destinada a asegurar partes del vehículo antes de su traslado. Según lo indicado por un efectivo policial consultado durante la transmisión, ese era el motivo de su salida.

Conductor afirmó que siguió las indicaciones del GPS

Camión de la empresa Global 3000 impacta contra puente en San Isidro y obliga a restringir el tránsito en plena avenida Javier Prado Captura de pantalla
Camión de la empresa Global 3000 impacta contra puente en San Isidro y obliga a restringir el tránsito en plena avenida Javier Prado Captura de pantalla

Al ser consultado por las razones que lo llevaron a ingresar por debajo del puente, el conductor atribuyó la decisión a las instrucciones del navegador. Su respuesta fue recogida durante la cobertura televisiva del incidente.

La explicación se produjo pese a que la altura del camión superaba el máximo permitido para ese paso. Las dimensiones de la unidad, de acuerdo con la información difundida, alcanzaban los 3,75 metros, frente a los 3,20 metros establecidos en la señalización.

El caso puso en el centro de la intervención las condiciones en las que el vehículo ingresó a una vía con restricciones de altura. Sin embargo, la información proporcionada no precisa si la empresa Global 3000 o el conductor recibieron una sanción tras el accidente.

La presencia del camión debajo del puente afectó la circulación vehicular en uno de los cruces de las avenidas Javier Prado y Arequipa. La Policía Nacional coordinó las acciones para retirar la unidad y recuperar el paso por la zona.

La cobertura también señaló que, después de salir del vehículo, el conductor dejó la unidad en el lugar mientras se realizaban las gestiones para su traslado. No se precisó si las autoridades iniciaron un procedimiento sancionador ni cuál sería el costo de una eventual reparación de la infraestructura.

Temas Relacionados

San Isidroavenda Javier PradoAvenida Arequipachoqueperu-noticiasPNPbomberos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Necesitamos maquinaria y aviones de ayuda humanitaria”: el grito de auxilio del alcalde de Chulucanas ante lluvias en Piura

El burgomaestre Richard Baca alertó sobre el aumento del caudal del río Piura y la falta de obras preventivas, y reclamó recursos para atender a las familias damnificadas

“Necesitamos maquinaria y aviones de ayuda humanitaria”: el grito de auxilio del alcalde de Chulucanas ante lluvias en Piura

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

El piloto de 18 años fue uno de los más ovacionados en la ceremonia de Caminos del Inca 2026, donde firmó autógrafos, posó para fotografías y hasta cargó bebés ante asistentes

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

La conductora explicó que la emisión de ‘Sin +Que Decir’ fue retirada temporalmente de YouTube luego de que Telemundo presentara un reclamo de copyright.

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

Falta de drenajes pluviales agrava el riesgo por El Niño en el norte del Perú: Sunass advierte que tres millones serían afectados

La entidad identificó 135 infraestructuras que requieren trabajos para reducir su vulnerabilidad, mientras que las proyecciones del Senamhi advierten riesgos para el abastecimiento de agua potable en distintas regiones

Falta de drenajes pluviales agrava el riesgo por El Niño en el norte del Perú: Sunass advierte que tres millones serían afectados

¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’

El administrador del club ‘íntimo’ elogió el trabajo del entrenador argentino y aprovechó para responder sobre su continuidad y de los Franco Navarro de cara al próximo año

¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

Renovación Popular pide al JNE rechazar segunda vuelta que exige Avanza País entre López Aliaga y Allison

Daniel Barragán niega negociación en designación de su hermana en EsSalud: “Sería muy poco un puesto de asesor”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

DEPORTES

Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino

Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino

¿Pablo Guede y los Navarro seguirán en Alianza Lima el 2027? Alfredo Arosemena dio pistas sobre el futuro deportivo ‘blanquiazul’

La adaptación de Ioana Baciu en Alianza Lima: cambio de carácter, inicio de familiaridad con Perú y conexión con Sandra Ostos

Taylor Fricano fue anunciada en Grecia tras dejar Alianza Lima: “Estoy ansiosa por conocer a mis nuevas compañeras”

Alianza Lima rindió homenaje al Señor de los Milagros en Las Nazarenas: la distinción que le otorgó el club al Convento Carmelita