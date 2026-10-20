Agencias

El petróleo de Texas sube un 2 %, hasta 105 dólares, su precio más alto en más de un mes

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Nueva York, 20 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,02 % en la apertura de este martes, hasta 105,75 dólares el barril, su nivel más alto en más de un mes.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), coincidiendo con la apertura de los mercados bursátiles nacionales, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,09 dólares.

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Una hora antes, el precio del crudo llegó a subir a los 110 dólares el barril.

El mercado del crudo sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio y sus consecuencias disruptivas en el suministro de crudo mundial.

"Los precios del petróleo siguen totalmente dominados por la geopolítica y debemos esperar que continúe la volatilidad", señaló el analista Tom Essaye en su informe 'Sevens Report'. Especialmente, apunta Essaye, por la incesante ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, contra objetivos de Arabia Saudí.

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Los inversores observan con preocupación las hostilidades contra objetivos relacionados con la energía, aeropuertos y fuerzas militares, que amenazan el suministro. EFE

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