Israel amenaza con ampliar la zona que ocupa en el sur del Líbano si Hizbulá e Irán atacan

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Jerusalén, 20 oct (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este martes de que Israel podría ampliar la zona que ocupa su Ejército en el sur del Líbano si el grupo armado chií Hizbulá participa en un ataque iraní contra territorio israelí.

"Si Hizbulá se suma a un ataque iraní contra Israel, recibirá un golpe severo", afirmó Katz según un comunicado difundido por su oficina, y aseguró que las fuerzas armadas están preparadas para extender sus operaciones a nuevos territorios libaneses.

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El ministro reiteró además que el Ejército israelí no abandonará la "zona de seguridad" (como denomina al territorio que las tropas ocupan en el sur del país vecino) mientras Hizbulá no sea desarmado en todo el Líbano y no desaparezca la amenaza para los habitantes del norte de Israel.

Katz también amenazó con atacar el distrito del Dahieh (o Dahiye), en los suburbios meridionales de Beirut, en respuesta a cualquier lanzamiento de proyectiles o drones contra ciudades y localidades israelíes.

"El destino del Dahiye, en Beirut, estará unido al de Avivim, Misgav Am y Kiryat Shmona (localidades del norte de Israel próximas a la frontera libanesa)", declaró el titular de Defensa.

El Líbano e Israel mantienen este martes una reunión en Estados Unidos, después de casi tres meses sin conversaciones directas por protestas de Beirut contra la continuación de los ataques israelíes y al cumplirse medio año de un proceso de diálogo que apenas ha dado resultados prácticos.

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Durante el encuentro a tres bandas, que tendrá lugar en el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Florida y que reunirá a delegaciones militares de ambos países, el Líbano pretende demandar el final de las acciones israelíes contra su territorio para avanzar en la implementación del acuerdo marco.

Ayer lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una visita que no fue anunciada previamente y que ocurre a ocho días de las elecciones parlamentarias en Israel, según confirmó a EFE un representante de la oficina del mandatario.

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El encuentro discurrió "sobre la estrecha relación que mantienen los dos países, la situación en Oriente Medio y la amistad entre el primer ministro Netanyahu y el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump", afirmó este portavoz, que no quiso agregar más detalles. EFE