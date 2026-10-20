Comienza la reunión entre Zelenski y Witkoff en Oslo

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Copenhague, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha comenzado su reunión en Oslo con el negociador de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania Steve Witkoff, con el objetivo de relanzar el proceso diplomático con Rusia en un momento en el que se han intensificado las tensiones entre Washington y Kiev.

Zelenski se encontró con Witkoff en la sede del Gobierno en el centro de la capital noruega, donde se dieron un abrazo y donde les esperaban el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, quienes participan la reunión.

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Posteriormente, se espera que Witkoff se desplace a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas este martes para poner fin al conflicto en Ucrania.EFE

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