El jefe de gabinete de Zelenski niega que Rusia haya tomado Dobropilia

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Kiev, 20 oct (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, negó este martes en un mensaje publicado en su cuenta de X que las fuerzas rusas hayan tomado la ciudad ucraniana de Dobropilia, tal y como afirmó el pasado viernes el Estado Mayor ruso.

"El hecho objetivo sigue siendo que Dobropilia continúa bajo control ucraniano y por tanto no ha habido ninguna 'toma' de la ciudad por parte del ejército ruso", escribió Budánov.

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Dobropilia es una de las plazas más codiciadas por Rusia en la oriental zona ucraniana de Donetsk que aún no está bajo su control.

Budánov acusó específicamente al comandante del grupo 'Centro' de las fuerzas rusas, el general Andrí Ivanayev, de "desinformar de forma deliberada al presidente de la Federación Rusa, intimidar a sus propios subordinados y asignar tareas no realistas para demostrar la captura a cualquier precio" de la ciudad.

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Budánov hizo además referencia al contexto de negociaciones que con la mediación de EE.UU. y la participación también de Alemania, Reino Unido y Francia mantienen Rusia y Ucrania.

"En este difícil momento es necesario que todas las partes actúen con contención, y en particular que evalúen de forma realista la situación y transmitan información correcta", escribió el jefe de la oficina presidencial ucraniana, que antes de ser nombrado en este cargo dirigió la inteligencia miliar ucraniana y es uno de los integrantes del equipo negociador de Ucrania.

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Budánov publicó este mensaje cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentra en Oslo para participar en una reunión sobre cómo poner fin a la guerra con los mediadores estadounidenses, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. EFE