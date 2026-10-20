El Gobierno de Portugal asegura que las acampadas por la vivienda "han terminado"

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Lisboa, 20 oct (EFE).- El ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, aseguró este martes que las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto "han terminado" y defendió la actuación de la Policía que esta madrugada retiró los campamentos, una operación que se ha saldado con 55 detenidos, todos ellos ya puestos en libertad.

"Las acampadas han terminado. Existe el derecho a manifestarse, a exponer los motivos, todo eso, con total tranquilidad, con total normalidad y dentro de la legalidad. Todo lo que traspase los límites de esta legalidad y suponga una infracción de la ley recibirá, naturalmente, la respuesta adecuada por parte de las fuerzas de seguridad", dijo Neves en declaraciones a la prensa en Lisboa, en la inauguración de un foro de seguridad.

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Neves felicitó a la Policía de Seguridad Pública (PSP), cuerpo encargado de la retirada de las acampadas, por su actuación: "Ha actuado con total profesionalidad, con toda su experiencia y con toda la calma necesaria para restablecer el orden público".

Por otro lado, defendió que "el derecho a manifestarse es un derecho absolutamente legítimo y constitucional", pero alertó a los organizadores de que "no se dejen infiltrar por extremistas".

"Que nadie se atreva a intentar sembrar el caos aquí, a provocar la violencia. Cualquier comportamiento extremista, extremista desde el punto de vista delictivo, será, naturalmente, reprimido", agregó Neves.

El desalojo en Lisboa -en la plaza de D. Pedro IV, conocida como Rossio- y en Oporto - en la plaza de D. João I- se produjo tras días de advertencias por parte de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y del Gobierno portugués, que sostienen que, por ley, no se pueden mantener protestas en la calle durante la madrugada.

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En el caso de Oporto, la acampada comenzó hace más de una semana, aunque sus participantes tuvieron que retirarse durante una noche, el jueves pasado, tras unas cargas policiales que dejaron varios heridos, mientras que en Lisboa empezó el sábado.

Según la PSP, los agentes intentaron esta madrugada facilitar mediante el diálogo la salida voluntaria de los participantes y la retirada de las estructuras, antes de emitir órdenes expresas de dispersión y advertir de posibles delitos de desobediencia.

En Lisboa, un grupo de manifestantes se negó a abandonar la plaza y adoptó comportamientos de "resistencia activa", afirmó el cuerpo policial, que aseguró que su intervención siguió criterios de "necesidad, adecuación y proporcionalidad".

Esta versión contrasta con la de los manifestantes, que denunciaron que esta madrugada habían recibido golpes y empujones y que se habían retirado tiendas cuando todavía había personas dentro.

En cuanto a los detenidos en Lisboa, que ya han sido puestos en libertad, deberán comparecer mañana ante un juez.

Esta tarde está previsto que tanto en Lisboa como en Oporto se decida si volverán a plantar las tiendas. EFE