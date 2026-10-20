(Crónica) Manchester City y Roma golean y el Nápoles se estrena

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El Manchester City ha goleado este martes al AEK (5-1) en el Etihad Stadium, en la jornada tres de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido que tuvo a Phil Foden, que firmó un hat-trick como protagonista, mientras que la Roma también se impuso con claridad al Slovan de Bratislava (4-0) y el Nápoles venció en un partido loco al Bodo/Glint (4-3) para lograr su primer triunfo continental del curso.

El Manchester City se repuso a base de goles a la derrota sufrida la pasada jornada ante el Paris Saint-Germain. Los pupilos de Enzo Maresca, que reservó a Erling Haaland, golearon a un flojo AEK en el Etihad. Ante la ausencia del noruego, Foden tomó su relevo y firmó el primer hat-trick de su carrera en Champions League. Además, el inglés redondeó su gran noche asistiendo Rayan Cherki en el tercer gol.

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También hizo disfrutar a su público con un triunfo contundente la Roma, que venía de sufrir una postrera remontada ante el Real Madrid la pasada semana. El conjunto italiano superó a un débil Slovan de Bratislava por 4-0 en un partido que tuvo al español Mario Hermoso como uno de los goleadores. Nahuel Molina, un ex de la Liga, Pisilli y Malen, que suma nueve tantos en el curso, completaron la nómina de goleadores.

Fue una de las dos victorias italianas del día, ya que el Nápoles estrenó su casillero de triunfos ante el Bodo/Glint (4-3). Los napolitanos necesitaron adelantarse hasta tres veces para doblegar a un Bodo/Glint que no perdió la cara al partido hasta el final. Un primer triunfo que también logró el PSV ante el Oporto en Do Dragao (0-1). El solitario gol de Guus Til fue suficiente para aupar a los neerlandeses y agravar la situación de los lusos, que siguen sin puntuar.

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En los encuentros que abrieron la jornada, el Borussia Dortmund no falló en Azerbaiyán frente al Sabah Baku, al que se impuso (1-2) gracias a un doblete de Serhoy Guirassy, que ya suma cuatro goles en la presente Champions. Una victoria con la que los alemanes llegan a los seis puntos y se aúpan a la primera parte de la clasificación. Por su parte, el Fenerbahce dejó escapar un 2-0 en los primeros 11 minutos de encuentro, goles de Aydin y Greenwood, frente al Slavia de Praga, que consiguió igualar el partido para sumar su primer punto en la clasificación.