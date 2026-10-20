George Clooney filma su nueva película en un pueblo de Nueva Jersey

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Nueva York, 20 oct (EFE).- Residentes de Nueva Jersey se sorprendieron este martes al encontrarse con George Clooney en una antigua farmacia del pueblo de Westfield, en el condado de Union, unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nueva York.

El premiado actor y director protagoniza un largometraje junto a Annette Bening que está siendo filmado en esa farmacia, que hoy permaneció cerrada al público, señala el diario NJ.com, que acompaña la nota con varias fotos de Clooney.

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Entre las imágenes, en las que luce una barba blanca del mismo color que su cabello, figura una en la que parece que saluda a residentes.

'In Love' (Enamorados) es una adaptación del libro 'In Love', basado en las memorias superventas de Amy Bloom, 'In Love: A Memoir of Love and Loss'.

La película, una historia de amor moderna, es dirigida por el nominado al Óscar Paul Weitz, quien coescribió el guión con Bloom, de acuerdo con la web Deadline.

"Las memorias de Amy son una fábula contemporánea sobre el amor, el ingenio y las cuestiones existenciales", ha dicho Weitz a Deadline.

"Estoy deseando hacerle justicia con este reparto extraordinario", agregó.

Un mensaje en la página de Facebook del pueblo donde se está rodando 'In Love' informaba a sus residentes de que "¡Hollywood llega a Westfield!"

'¡La próxima película de George Clooney y Annette Bening, 'In Love', se filmará en la farmacia Baron's Drug Store el martes 20 de octubre!', indica el mensaje y señala además que el largometraje narra la historia de una pareja que afronta el diagnóstico de Alzheimer de él y las desgarradoras decisiones que deben tomar.

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También informó de que aunque la farmacia permanecería cerrada durante este martes, tendrían servicio limitado de recogida en la acera y entrega a domicilio para recetas de emergencia.

'Normalmente vamos a Baron's a buscar una receta. El martes, puede que tengamos que renovar nuestra receta de George Clooney', finaliza el mensaje. EFE