Santander y Nvidia firman un nuevo marco de colaboración por tres años para aplicaciones bancarias de IA

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Banco Santander y Nvidia han sellado un nuevo marco de colaboración de tres años para continuar impulsando distintas iniciativas de inteligencia artificial (IA), un acuerdo que abarca ámbitos como los modelos fundacionales, los agentes de IA, las capacidades para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, la toma de decisiones en tiempo real y tecnologías avanzadas de simulación, como un gemelo digital bancario.

Según han anunciado este lunes ambas compañías en un comunicado conjunto, Santander ha desarrollado con el gigante estadounidense capacidades de IA en su Santander AI Lab, que mejoran la calidad del servicio y reducen los costes.

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En concreto, en un caso experimental de atención al cliente, ha mejorado la calidad de las conversaciones y ha reducido los costes en más de un 50%.

Con el apoyo de Nvidia, el Santander AI Lab ha creado nuevas capacidades para evaluar modelos y agentes de IA destinados a aplicaciones bancarias, permitiendo determinar qué modelo es el más adecuado y eficiente para cada tarea.

En este sentido, la entidad está evolucionando el uso de la IA desde grandes modelos generales hacia modelos más pequeños y especializados para tareas bancarias concretas.

En casos de uso experimentales, esta metodología ha permitido reducir el coste de ejecución desde unos 5 euros por interacción a unos 0,03 euros, manteniendo buenos resultados.

Entre los desarrollos realizados, Santander ha creado la plataforma 'Model Arena' para evaluar modelos de pesos abiertos (open-weight models) en tareas del sector y está ajustando modelos para usos concretos mediante Nvidia NeMo Customizer.

Asimismo, ha desarrollado inteligencia especializada para procesos de core bancario sobre Nvidia Kumo, una familia de modelos fundacionales de pesos abiertos para datos estructurados que permite convertir los datos en información predictiva.

El laboratorio está incorporando estas capacidades a la infraestructura tecnológica del banco a través de Nvidia Dynamo-Triton.

Además, desarrolla 'Model Arena' para diseñar, simular, evaluar y supervisar agentes bancarios, trabajando en la mejora de sus resultados y en someter la IA conversacional a pruebas de esfuerzo en entornos controlados, con el objetivo de evaluar y perfeccionar las tecnologías antes de su despliegue en todo el grupo.

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El responsable de Inteligencia Artificial de Santander, Iñaki Bernal, ha destacado que Nvidia es "clave en la infraestructura, el software y la investigación que impulsan los últimos avances en inteligencia artificial".

"Si a ello sumamos la escala de Santander en líneas de negocio, clientes y presencia geográfica, creemos que estamos en una posición única para convertir esos avances en capacidades bancarias útiles y concretas", ha añadido.

Por su parte, el responsable global de Banca en Nvidia, Aser Blanco, ha señalado que la banca es uno de los sectores que más depende de los datos y que "el siguiente paso consiste en poner la inteligencia en el centro".

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Blanco ha afirmado que "convertir años de datos en inteligencia útil y propia no depende del tamaño del modelo, sino del entrenamiento y del ajuste fino", destacando que el coste por resultado es una métrica fundamental.

"Santander está demostrando cómo llevar esto a producción: modelos más pequeños, especializados con los datos del propio banco, evaluados en tareas bancarias reales y ejecutados con la eficiencia necesaria para operar a la escala de un banco global", ha concluido.

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