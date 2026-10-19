Lunes, 19 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 19 oct (EFE).-

Río de Janeiro (Brasil).- El futuro del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por golpismo, también se decide en las urnas: su hijo primogénito Flávio ha prometido indultarlo y gobernar a su lado en caso de que derrote al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, el domingo en la segunda vuelta de las elecciones.

PUBLICIDAD

(Video)(Foto)

Ereván.- Comienza en la capital de Armenia, la COP17, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, un encuentro global en el que los gobiernos repasarán los avances en la protección de los ecosistemas y las medidas a adoptar para conseguir los objetivos fijados para 2030.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Vente Venezuela, el partido político liderado por la opositora María Corina Machado, informa en una rueda de prensa los detalles de su convocatoria a una actividad de calle para el próximo jueves, mientras aguarda por el regreso al país de su dirigente y premio nobel de paz 2025.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, inicia este lunes una visita a Paraguay para explorar oportunidades de inversión y cooperación en seguridad, como parte de una gira que se extenderá hasta el próximo 26 de octubre y que incluye a Argentina.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Porto Alegre (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un mitin en el sur de Brasil, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

(Vídeo)(Foto)

Kuwait.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comienza hoy en Kuwait su viaje por el golfo Pérsico, donde se reunirá con el emir kuwaití, Mishaal al Ahmed.

(Vídeo)

Gaza.- En Gaza, el precio de las patatas se ha multiplicado por ocho o diez en apenas unos días, tras cinco jornadas sin entrada de mercancías comerciales en la Franja por acusaciones cruzadas entre autoridades israelíes, comerciantes palestinos y Hamás.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- La economía china creció un 1,2 % intertrimestral y un 4,5 % interanual entre julio y septiembre, por encima de las previsiones de los analistas y en parte por el avance de las exportaciones, y acumula una expansión del 4,6 % en lo que va de año, aunque persisten las dudas sobre la solidez de la recuperación económica y la debilidad del consumo interno.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por cuadragésimo mes consecutivo en septiembre en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, aunque lo hicieron a un ritmo inferior al de la lectura anterior, al igual que los inmuebles usados.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- Japón y Estados Unidos inician hasta el 29 de octubre unas maniobras militares a gran escala, en el marco del ejercicio bianual conocido como Keen Sword, con la movilización de unos 45.000 japoneses y 12.000 estadounidenses y centradas en la defensa de islas al suroeste cercanas a Taiwán.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Cuidad de Panamá.- Panamá acoge este lunes la Conferencia sobre la Pobreza: 'Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos', que organizan el PNUD y CAF y que contará con la participación de expresidentes como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Álvaro Uribe.

(Vídeo)(Foto)

Tulúm (México).- Tulum, considerado uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano vive una crisis ante la falta de visitantes, el encarecimiento de precios y la poca afluencia del aeropuerto inaugurado durante la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

(Vídeo)(Foto)

Chiclayo (Perú).- A través de murales, estatuas, carteles, comida y todo tipo de recuerdos "papales", desde gorros hasta helados, el papa León XIV se ha vuelto omnipresente en Chiclayo, la ciudad peruana donde fue obispo durante ocho años y que ahora aguarda con expectación su visita, prevista para noviembre, para volver a tenerlo en sus calles.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de Guatemala da los detalles de la repatriación de los restos del premio nobel Miguel Ángel Asturias, el escritor más laureado en el país centroamericano, quien se encuentra enterrado en Francia desde su muerte en 1974.

(Vídeo)(Foto)

París.- La Fundación Cartier presenta, en su nueva sede, la exposición Le Temps des récoltes, del artista ghanés Ibrahim Mahama, que explora la memoria histírica de su país, las herencias coloniales y la opción de crear nuevos futuros a través del arte.

(Vídeo)(Foto)

París.- La exposición 'Stan Douglas: Parallax', en la galería nacional Jeu de Paume de París, reúne una selección de obras del artista canadiense Stan Douglas que exploran la relación entre la imagen, la memoria y la construcción de la historia.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.)- La Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro de esta industria, comienza en Miami para celebrar el creciente éxito de las canciones en español con artistas como Pitbull, Maluma, Fuerza Regida, Quevedo, Lola Índigo y Kany García.

(Vídeo)(Foto)

Poissy (Francia).- Rueda de prensa del entrenador del París Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Barcelona.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Poissy (Francia).- Entrenamiento abierto a la prensa del París Saint-Germain (PSG) en sus instalaciones en Poissy la víspera del partido de Liga de Campeones contra el Barcelona.

(Vídeo)(Foto)

París (Francia).- Rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, la víspera del partido de Liga de Campeones ante el PSG.

(Vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.