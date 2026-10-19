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Detenido el segundo presunto autor de la muerte a tiros de un hombre en Almería

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Almería, 19 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido al segundo presunto autor del homicidio a tiros de un hombre ocurrido el pasado viernes en el barrio de Pescadería de Almería, en un crimen que las primeras investigaciones relacionan con el tráfico de drogas y por el que ya había sido arrestado otro sospechoso.

Según ha informado este lunes la Comisaría Provincial de Almería, la segunda detención se produjo este domingo y se desarrolló sin incidencias.

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Los dos arrestados pasarán a disposición judicial durante la mañana de este lunes, según han precisado las fuentes.

El primero de los sospechosos fue detenido durante la noche del viernes, apenas unas horas después del homicidio, mientras los investigadores continuaban las pesquisas para localizar al segundo implicado.

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Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:23 horas del viernes 16 de octubre en la calle Blas de Lezo, en el barrio de Pescadería, donde un hombre murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el cuello.

Fuentes de la investigación señalaron a EFE que el proyectil, de calibre 9 corto, seccionó la aorta de la víctima y que el inmueble relacionado con el suceso era utilizado como punto de venta de drogas.

La Policía Nacional apuntó desde las primeras pesquisas a una posible vinculación del homicidio con el tráfico de estupefacientes en la zona.

Este asesinato se produjo apenas 48 horas después de otro asesinato con arma de fuego registrado en la capital almeriense, aunque fuentes próximas a la investigación descartaron que existiera relación entre ambos sucesos.

El anterior crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en el polígono industrial del Sector 20, donde Antonio Santiago Santiago fue tiroteado cuando se dirigía a su vehículo después de finalizar su turno de trabajo en una planta de reciclaje.

La víctima era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña Montserrat Fajardo en 2002. EFE

mma/fs/lml

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