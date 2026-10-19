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El Kremlin niega propuesta o acuerdo sobre una reunión en China entre Putin, Xi y Trump

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Moscú, 19 oct (EFE).- El Kremlin negó este lunes una propuesta o un acuerdo sobre una reunión tripartita entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC que se celebrará en noviembre en el gigante asiático.

"Nadie planteó ni discutió en detalle ninguna propuesta, acuerdo sobre dicha reunión o la posible agenda del día y el contenido de ese encuentro", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

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