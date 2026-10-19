Mueren 12 inmigrantes, entre ellos un bebé, en dos naufragios en el mar Egeo en Grecia

Guardar

Atenas, 19 oct (EFE).- Doce inmigrantes, entre ellos dos mujeres y un bebé, murieron este lunes y otros 22 fueron rescatados al naufragar dos lanchas rápidas cerca de las islas de Samos y Lesbos, en el mar Egeo oriental, informó la Guardia Costera de Grecia.

En el primer naufragio, ocurrido durante la madrugada de este lunes a unas 3,5 millas náuticas (6,5 kilómetros) al sureste de Lesbos, murieron seis personas: cuatro hombres, una mujer y un bebé, mientras que ocho personas, todos sirios y palestinos, fueron rescatadas por los guardacostas, explicó una portavoz.

PUBLICIDAD

El siniestro ocurrió cuando la lancha rápida que se dirigía desde la costa occidental de Turquía hacia Lesbos "chocó contra el lado izquierdo de una embarcación de la Guardia Costera que operaba en la zona y volcó", informaron los guardacostas en un comunicado.

"En el momento en que la lancha divisó el barco de los guardacostas, realizó una maniobra para escapar y se produjo el choque", explicó la portavoz a EFE en Atenas.

Los rescatados —cuatro hombres, dos mujeres y dos niños— fueron trasladados al puerto de Mitilene y, de allí, al hospital de Lesbos. Sus vidas no corren peligro.

Entre los rescatados está un hombre turco de 37 años, identificado como el presunto traficante de los inmigrantes y operador de la lancha, que ha sido detenido.

Poco después se produjo otro naufragio en el que murieron otros seis inmigrantes (cinco hombres y una mujer) y 14 fueron rescatados al norte de la isla de Samos, situada también en el Egeo oriental.

Actualmente, se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en la zona para localizar a posibles desaparecidos.

La lancha, que circulaba a gran velocidad, fue avistada inicialmente por guardacostas turcos dentro de aguas territoriales turcas y, posteriormente, por una patrullera de la Guardia Costera de Grecia dentro de aguas territoriales griegas.

Tras una maniobra brusca, la embarcación volcó, lo que provocó la activación de la alarma y el inicio de una operación de búsqueda y rescate, informaron los guardacostas en un comunicado.

Dos barcos de los guardacostas y un helicóptero participan en la operación, aunque aún no se ha podido confirmar si hay desaparecidos, ya que las primeras informaciones de los supervivientes sobre el número de personas a bordo "son confusas", recalcó la portavoz.

PUBLICIDAD

Entre los rescatados se encuentra un hombre iraní que ha sido arrestado como presunto traficante de los inmigrantes. EFE