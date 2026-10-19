La Fundación Yuste impulsa en Granada el debate europeo sobre el uso de la IA para la difusión del patrimonio cultural

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La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa en la organización de la conferencia internacional 'Narrar el pasado de Europa en la era de la IA', dedicada al uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para la promoción, interpretación y difusión del patrimonio cultural europeo.

El encuentro tendrá lugar los próximos 21 y 22 de octubre en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada y está organizado junto a la Red de Cooperación de las Rutas Culturales del Emperador Carlos V, la Universidad de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

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Así, reunirá a especialistas europeos con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la conservación, interpretación y accesibilidad del patrimonio, así como para acercarlo a la ciudadanía.

La conferencia se enmarca en el proyecto europeo MARY4ALL, del que la Fundación Yuste es entidad asociada, y se celebra coincidiendo con las conmemoraciones del 500 aniversario de la luna de miel del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en Granada.

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EXPOSICIÓN DIGITAL

En el marco del mismo proyecto, el Antiguo Taller de Cordelería de la ciudad acogerá, del 20 de octubre al 20 de noviembre, la exposición digital 'El sueño de una princesa del Renacimiento. María de Hungría', dedicada a la hermana del emperador Carlos V y una de las figuras políticas y culturales más influyentes del Renacimiento.

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MARY4ALL es un proyecto de cooperación cultural financiado por el programa Europa Creativa que promueve el uso de tecnologías digitales para recuperar y difundir el patrimonio del Renacimiento, prestando especial atención al mecenazgo femenino y a la accesibilidad de la cultura.

La conferencia podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Red de Cooperación de las Rutas Culturales del Emperador Carlos V los días 21 y 22 de octubre, ha informado la Junta en nota de prensa.

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