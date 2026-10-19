Guterres condena el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa y reclama una investigación "pronta y exhaustiva"

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este lunes el asesinato del exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) guatemalteca Juan Francisco Solórzano Foppa en un tiroteo que también se cobró la vida de otra persona en un campo de fútbol de la capital de su país, unos hechos por los que el líder de la ONU ha reclamado "una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial".

Así lo ha transmitido el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en una declaración en la que también transmite que el dirigente portugués "expresa sus condolencias a sus familias y seres queridos".

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Asimismo, el secretario general ha pedido "una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre estos trágicos sucesos", así como "que los responsables de estos ataques sean llevados ante la justicia".

Además, y dada la carrera profesional de Solórzano Foppa, Guterres ha reiterado "la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para todas las personas que trabajan en el fortalecimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la defensa de los Derechos Humanos y la participación en la vida pública".

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El difunto exfiscal guatemalteco dirigía a un equipo de fútbol que disputaba un encuentro en Ciudad de Guatemala cuando fue víctima de un tiroteo. Por los cargos que había desempeñado en las instituciones de Guatemala, Solórzano Foppa contaba con escolta, pero los agentes de seguridad que tenía asignados se quedaron en el borde del campo protegiendo al hijo de su cliente por petición de este último, por lo que no pudieron intervenir a tiempo, según explicó la Policía Nacional Civil (PNC).

En cuanto a la segunda persona fallecida --Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro--, el ministro de Gobernación guatemalteco, Marco Antonio Villeda, precisó que desde su cartera consideran "que fue una víctima colateral y se presume que el ataque no iba dirigido hacia él".

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