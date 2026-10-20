La oposición venezolana convocó una marcha nacional para exigir elecciones presidenciales en 2027

Una mujer sostiene una fotografía de la líder opositora María Corina Machado y una bandera de su partido, Vente Venezuela, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Guardar

El partido Vente Venezuela, que lidera la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, convocó una movilización nacional para el jueves 22 de octubre con tres exigencias: un cronograma electoral que fije presidenciales en 2027, el regreso seguro de su líder y la liberación de los presos políticos. La concentración en Caracas será a las 16h en Plaza Venezuela, frente a la torre Polar, y habrá marchas simultáneas en las demás ciudades del país.

Carlos Fernández, dirigente juvenil de Vente Venezuela, presentó la convocatoria este lunes en una rueda de prensa y la calificó de “una movilización histórica para nosotros”. Los organizadores aspiran a sumar a trabajadores, docentes, jóvenes y agrupaciones que no integran la coalición opositora. Machado pidió participar en familia y con la bandera nacional.

PUBLICIDAD

La fecha no es casual. El 22 de octubre se cumplen tres años de las primarias de 2023, en las que Machado obtuvo una amplia victoria y quedó designada para enfrentar al oficialismo en las presidenciales del año siguiente.

Aquellos comicios, celebrados el 28 de julio de 2024, siguen siendo el origen del conflicto: el organismo electoral proclamó vencedor de manera fraudulenta a Nicolás Maduro, y la oposición presentó actas que daban el triunfo a Edmundo González Urrutia.

Residentes sostienen banderas venezolanas y otros elementos en apoyo a la líder opositora María Corina Machado desde un puente, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo y no ha podido regresar. Su equipo denuncia al menos 7 intentos frustrados, los 3 últimos desde Panamá a fines de septiembre. González Urrutia vive exiliado desde 2024.

PUBLICIDAD

El escenario político cambió el 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro en Caracas. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada y juró el cargo el 5 de enero. Desde entonces, la transición avanza bajo la presión de Washington.

Parte de esa transición se negocia en una mesa de diálogo instalada formalmente el 6 de agosto en Caracas, con el aval de Estados Unidos, entre el Gobierno interino y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La tercera ronda arrancó el 14 de octubre y se centra en las garantías políticas y civiles para unas elecciones. Ni Machado ni González Urrutia participan.

PUBLICIDAD

Las dos primeras rondas avanzaron en la selección de magistrados del Tribunal Supremo y en la reforma del Consejo Nacional Electoral. El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, presentó un Gran Acuerdo Nacional que ratifica el liderazgo de Machado y González Urrutia y reitera la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres. La marcha del jueves es la primera prueba pública de esa unidad.

El reclamo sobre los presos políticos llega con una cifra a la baja, pero todavía alta. La ONG Foro Penal contabilizaba 322 al 5 de octubre, frente a 526 a comienzos de marzo, tras la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero, que dejó fuera a 174 militares procesados por rebelión. El Gobierno niega que existan detenidos por motivos políticos y sostiene que todos cometieron delitos.

PUBLICIDAD

El chavismo también ocupará las calles ese día. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, convocó una marcha de mujeres en Caracas por el mes de lucha contra el cáncer de mama, sin precisar el recorrido.

Ya había ocurrido algo similar el 13 de octubre, cuando el oficialismo marchó en el oeste de la capital el mismo día en que trabajadores de la salud protestaban por sus salarios. La Policía Nacional Bolivariana les cerró el paso hacia el palacio de Miraflores, y el sindicalista Mauro Zambrano criticó la convocatoria paralela.

PUBLICIDAD

La respuesta de la calle el jueves será la primera medición pública del respaldo a Machado desde que la oposición unificada la ratificó como líder. Llegará con la tercera ronda de negociación en curso y sin una fecha electoral acordada, el punto que separa a quienes dialogan de quienes marchan.