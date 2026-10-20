Venezuela

La oposición venezolana convocó una marcha nacional para exigir elecciones presidenciales en 2027

El partido de María Corina Machado reclama además su regreso y la liberación de 322 presos políticos, mientras el chavismo llamó a otra marcha ese mismo día y el diálogo impulsado por Washington avanza sin una fecha electoral

Una mujer sostiene una fotografía de la líder opositora María Corina Machado y una bandera de su partido, Vente Venezuela, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Una mujer sostiene una fotografía de la líder opositora María Corina Machado y una bandera de su partido, Vente Venezuela, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Guardar

El partido Vente Venezuela, que lidera la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, convocó una movilización nacional para el jueves 22 de octubre con tres exigencias: un cronograma electoral que fije presidenciales en 2027, el regreso seguro de su líder y la liberación de los presos políticos. La concentración en Caracas será a las 16h en Plaza Venezuela, frente a la torre Polar, y habrá marchas simultáneas en las demás ciudades del país.

Carlos Fernández, dirigente juvenil de Vente Venezuela, presentó la convocatoria este lunes en una rueda de prensa y la calificó de “una movilización histórica para nosotros”. Los organizadores aspiran a sumar a trabajadores, docentes, jóvenes y agrupaciones que no integran la coalición opositora. Machado pidió participar en familia y con la bandera nacional.

PUBLICIDAD

La fecha no es casual. El 22 de octubre se cumplen tres años de las primarias de 2023, en las que Machado obtuvo una amplia victoria y quedó designada para enfrentar al oficialismo en las presidenciales del año siguiente.

Aquellos comicios, celebrados el 28 de julio de 2024, siguen siendo el origen del conflicto: el organismo electoral proclamó vencedor de manera fraudulenta a Nicolás Maduro, y la oposición presentó actas que daban el triunfo a Edmundo González Urrutia.

Residentes sostienen banderas venezolanas y otros elementos en apoyo a la líder opositora María Corina Machado desde un puente, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Residentes sostienen banderas venezolanas y otros elementos en apoyo a la líder opositora María Corina Machado desde un puente, durante una manifestación en la que se exigen elecciones libres, en Valencia, Venezuela, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Juan Carlos Hernandez

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo y no ha podido regresar. Su equipo denuncia al menos 7 intentos frustrados, los 3 últimos desde Panamá a fines de septiembre. González Urrutia vive exiliado desde 2024.

PUBLICIDAD

El escenario político cambió el 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro en Caracas. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada y juró el cargo el 5 de enero. Desde entonces, la transición avanza bajo la presión de Washington.

Parte de esa transición se negocia en una mesa de diálogo instalada formalmente el 6 de agosto en Caracas, con el aval de Estados Unidos, entre el Gobierno interino y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La tercera ronda arrancó el 14 de octubre y se centra en las garantías políticas y civiles para unas elecciones. Ni Machado ni González Urrutia participan.

Las dos primeras rondas avanzaron en la selección de magistrados del Tribunal Supremo y en la reforma del Consejo Nacional Electoral. El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, presentó un Gran Acuerdo Nacional que ratifica el liderazgo de Machado y González Urrutia y reitera la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres. La marcha del jueves es la primera prueba pública de esa unidad.

El reclamo sobre los presos políticos llega con una cifra a la baja, pero todavía alta. La ONG Foro Penal contabilizaba 322 al 5 de octubre, frente a 526 a comienzos de marzo, tras la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero, que dejó fuera a 174 militares procesados por rebelión. El Gobierno niega que existan detenidos por motivos políticos y sostiene que todos cometieron delitos.

El chavismo también ocupará las calles ese día. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, convocó una marcha de mujeres en Caracas por el mes de lucha contra el cáncer de mama, sin precisar el recorrido.

Ya había ocurrido algo similar el 13 de octubre, cuando el oficialismo marchó en el oeste de la capital el mismo día en que trabajadores de la salud protestaban por sus salarios. La Policía Nacional Bolivariana les cerró el paso hacia el palacio de Miraflores, y el sindicalista Mauro Zambrano criticó la convocatoria paralela.

La respuesta de la calle el jueves será la primera medición pública del respaldo a Machado desde que la oposición unificada la ratificó como líder. Llegará con la tercera ronda de negociación en curso y sin una fecha electoral acordada, el punto que separa a quienes dialogan de quienes marchan.

Temas Relacionados

María Corina MachadoCaracasElecciones en Venezuelapresos políticos en Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela prevé inversiones de petróleo por casi USD 76.000 millones de dólares en los próximos cinco años

Delcy Rodríguez aseguró que los recursos previstos producirán beneficios directos para el país y destacó los 61 convenios petroleros y los 17 acuerdos suscritos con Estados Unidos

Venezuela prevé inversiones de petróleo por casi USD 76.000 millones de dólares en los próximos cinco años

Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de los Marines en su embajada de Venezuela

La ceremonia en Caracas contó con el comandante Eric M. Smith y el encargado de Negocios John Barrett. La representación diplomática indicó que se trata de “otro paso para fortalecer las relaciones” entre ambos países

Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de los Marines en su embajada de Venezuela

Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan "muerte sospechosa"

Las autoridades localizaron el cuerpo del cantante y pianista en su vivienda en Weston; el condado de Broward no confirmó arrestos ni la causa del fallecimiento

Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan "muerte sospechosa"

La mesa de diálogo en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores

La presidenta de la comisión negociadora opositora, Dinorah Figuera, confirmó el debate y sostuvo que antes del cierre de 2026 estarán definidas “las bases para” ir “a un proceso electoral”

La mesa de diálogo en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reclamó además la liberación de los 322 presos políticos que permanecen detenidos en el país

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Video: así fue el robo de $1.500.000 millones del que acusan al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero

Video: así fue el robo de $1.500.000 millones del que acusan al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU

Iván Cepeda y Jota Pe Hernández chocaron en el Congreso tras las acusaciones de Mancuso contra el Gobierno Petro: “Se está volteando la torta”

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 19 de octubre de 2026

DEPORTES

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027