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OMODA X tendrá su debut mundial el 20 de octubre en una noche de moda, música y tecnología

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2026

· OMODA & JAECOO presentará su nuevo modelo durante OMODA X Night, una experiencia que reunirá innovación automotriz, representantes de Miss World y tendencias de la cultura juvenil global.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El diseño automotriz, la moda y la cultura digital compartirán escenario el próximo 20 de octubre, cuando OMODA & JAECOO celebre OMODA X Night, un encuentro internacional que tendrá como protagonista el debut mundial de OMODA X, su nueva propuesta crossover.

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La presentación formará parte de las actividades del OMODA & JAECOO International User Summit 2026 y reunirá a invitados de diferentes países, representantes de la industria y propietarios de la marca. Bajo una propuesta que combina tecnología, música y expresión individual, el evento mostrará cómo OMODA busca conectar la evolución de sus vehículos con los intereses de nuevas generaciones de consumidores.

OMODA X: una nueva interpretación del crossover

El lanzamiento de OMODA X estará guiado por CROSSVOLUTION, la filosofía de diseño con la que OMODA explora nuevas combinaciones entre estilos, tecnologías y experiencias de movilidad.

La propuesta busca conectar dos formas de entender el automóvil: la sofisticación del entorno urbano y el carácter aventurero de quienes disfrutan explorar fuera de la ciudad. Su diseño incorporará elementos de inspiración mecha, geometrías futuristas y una estética que combinará dinamismo deportivo con una personalidad más audaz.

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Bajo el concepto "MORE OMODA THAN EVER", OMODA X representará una nueva etapa en la evolución de su lenguaje de diseño y en la manera de interpretar el estilo de vida crossover.

Moda, música y tendencias de una nueva generación

OMODA X Night también reunirá a representantes de Miss World de diferentes países, quienes aportarán una perspectiva internacional de moda, diversidad cultural y expresión personal.

La compañía de análisis e investigación Kantar participará con una presentación sobre las transformaciones de la cultura juvenil, desde las comunidades construidas alrededor de intereses compartidos hasta las necesidades emocionales y las actitudes que influyen en los estilos de vida actuales.

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Esta combinación permitirá explorar cómo el diseño, la tecnología y las tendencias culturales intervienen en las expectativas de consumidores que buscan productos más cercanos a su identidad.

Los usuarios también serán protagonistas

Uno de los momentos especiales de la noche estará a cargo de propietarios de OMODA & JAECOO provenientes de distintos países, quienes interpretarán juntos una canción dedicada a la marca.

La presentación reunirá diferentes idiomas, culturas e historias personales en una experiencia musical colectiva que reflejará la relación construida entre los usuarios y la comunidad internacional de la compañía.

Con el debut de OMODA X, la participación de figuras de la moda y el análisis de tendencias juveniles, OMODA X Night buscará fortalecer la identidad de la marca y su estrategia de cocreación con usuarios globales, colocando al automóvil dentro de una conversación más amplia sobre diseño, tecnología y cultura contemporánea.

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Innovación en el ADN de la marca

Como parte del ecosistema tecnológico de Grupo Chirey, integrado por Chirey, OMODA & JAECOO, iCAUR y AiMOGA Robotics, esta última presentará el 21 de octubre a Mobo, su primer robot humanoide de compañía para el hogar, con apertura de pedidos anticipados a nivel mundial, así como al robot cuadrúpedo de segunda generación Argos Pro.

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Respaldada por la experiencia de manufactura automotriz y la cadena de suministro del grupo, AiMOGA desarrolla asistentes inteligentes para escenarios reales de servicio, bajo una filosofía en la que las necesidades de uso orientan el desarrollo de productos y su implementación impulsa la innovación tecnológica, con potencial de aplicación en mercados como México.

Conoce más de Chirey I OMODA & JAECOO en nuestras cuentas oficiales:Facebook: CHIREY I OMODA JAECOO Instagram: CHIREY I OMODA JAECOOTikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios: www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA & JAECOO México