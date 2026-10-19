Experta: Latinoamérica necesita líderes que construyan proyectos más allá de sus gobiernos

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Bogotá, 19 oct (EFE).- América Latina necesita liderazgos capaces de construir proyectos nacionales que perduren más allá de los gobiernos, considera la estratega colombiana Carmenza Alarcón, quien plantea que el desarrollo de un país no debe depender exclusivamente de quién ejerza el poder en cada momento.

"¿Qué es lo que queremos dejar? ¿Qué es lo que queremos que permanezca?", se pregunta Alarcón en un diálogo con EFE, al reflexionar sobre los desafíos del liderazgo político en una región marcada por entornos complejos y cambiantes.

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La autora del libro 'El efecto Shine', que propone un método para ayudar a las personas a reconocer y desarrollar sus capacidades, sostiene que "dirigir un país implica una dificultad mayor que gestionar una organización".

Esto se debe, agrega, a la diversidad de sectores, intereses y problemas que deben atenderse en un país, aunque en ambos casos se necesiten "dirección, capacidad de ejecución y habilidad para movilizar a las personas".

"El liderazgo debe medirse también por su capacidad para construir algo duradero y sostenible, que no dependa de quién esté al frente del Gobierno", indica Alarcón, quien ha trabajado en países como China, Malasia, Brasil y Colombia.

La estratega considera que la región latinoamericana necesita ampliar la conversación sobre el liderazgo a partir de sus propias realidades, en lugar de limitarse a aplicar modelos desarrollados en otros contextos.

"Muchos de los estudios de liderazgo no se han construido en Latinoamérica", afirma Alarcón, quien destaca que la volatilidad y la complejidad de la región requieren aproximaciones endógenas y plantean desafíos particulares para quienes dirigen organizaciones y países.

A su juicio, el reto consiste en aprovechar las fortalezas de cada sociedad para construir proyectos que puedan mantenerse en el tiempo y que no queden comprometidos por los cambios de Gobierno.

La irrupción de la inteligencia artificial también está modificando, según la experta, la manera de entender el liderazgo.

"Antes partíamos mucho de la jerarquía, de la autoridad, incluso del conocimiento técnico como diferencial principal en el liderazgo, pero hoy eso se está replanteando cada vez más porque las personas lo que buscamos es conexión, confianza, incluso un poco de esperanza", manifiesta.

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Ante una complejidad creciente, agrega, los líderes deben desarrollar sus capacidades al mismo ritmo que cambian las circunstancias en las que actúan.

Al analizar el estilo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, la autora describe un liderazgo "de mucha firmeza, de mucha rapidez", características que, a su juicio, pueden ser necesarias en momentos de crisis, pero que deben ir acompañadas de otras capacidades.

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"La firmeza tiene que estar combinada con la empatía", señala la experta, para quien exigir resultados no puede llevar a perder de vista la dimensión humana de las personas.

Alarcón advierte además sobre los límites de los modelos de liderazgo que recurren a la autoridad y al miedo como mecanismos para movilizar a los demás, pues considera que ese tipo de enfoques no favorecen la inspiración ni la construcción de vínculos de confianza.

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Estas reflexiones están en la base de 'El efecto Shine', señala Alarcón, cuyo modelo de liderazgo se articula en torno a cuatro pilares: esencia, presencia, influencia y legado.

La esencia está relacionada con las creencias, los hábitos, las emociones y la gestión de la presión, mientras que la presencia se vincula con la comunicación, la asertividad y la credibilidad.

Por su parte, la influencia está centrada en las relaciones y el valor que se aporta a los demás, mientras que el legado, el cuarto y último pilar, se entiende como la capacidad de desarrollar a otras personas y multiplicar lo aprendido. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo Big Time Producciones para la difusión de este contenido.