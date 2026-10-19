El Tottenham por fin gana

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Londres, 19 oct (EFE).- Le ha costado siete jornadas, pero el Tottenham Hotspur por fin sabe lo que es conseguir un triunfo en la Premier League este curso, tras vencer este lunes al Coventry City por 3-1.

En el día de los retornos, de James Maddison a la titularidad un año y medio después y de Dejan Kulusevski a los terrenos de juego 526 días más tarde, los 'Spurs' lograron su primer triunfo en liga contra el Coventry City y salen de los puestos de descenso.

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Los de Roberto de Zerbi, que estaba al borde del despido con el equipo colista, saborearon el primer triunfo del curso contra un recién ascendido y pidiendo la hora.

Se adelantaron en los primeros minutos, gracias a un golazo desde fuera del área de James Maddison, en su primera titularidad desde mayo de 2025, pero terminaron sufriendo contra el Coventry de Frank Lampard.

El Coventry empató en la segunda mitad, en una jugada rocambolesca que acabó con Jack Rudoni superando a Antonin Kinsky y obligó a volcarse al Tottenham, que volvió a ponerse por delante a media hora del final con otro golazo, obra de Omar Marmoush.

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El primer tanto del egipcio con la camiseta de los 'Spurs' parecía sentenciar el partido, pero el Coventry apretó hasta el final y los tres puntos no se decidieron hasta que en el tiempo añadido un remate con el exterior de Ben Davies superó al errático portero del Coventry.

Con esta victoria, el Tottenham sube hasta la decimosexta posición, con seis puntos, los mismos que el Coventry, que se queda un puesto por debajo con peor diferencia de goles. La diferencia de ambos equipos con el Fulham, que cierra el descenso, es de un punto.

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