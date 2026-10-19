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El Gobierno francés cita este martes a directivos de las principales redes sociales

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El Gobierno francés ha citado para este martes a los directivos de las principales redes sociales al hilo de las protestas y disturbios del pasado fin de semana para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

"Como continuación de nuestra movilización, mañana mismo por la mañana me reuniré con los representantes de las principales plataformas de redes sociales para analizar la situación y definir, de manera conjunta, las acciones que se deben emprender", ha explicado la secretaria de Estado de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff,

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En un mensaje anterior, Le Hénanff ha explicado que artículos robados durante los saqueos del fin de semena "se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas" y ha pedido su "retirada sin demora de estos anuncios".

"Asimismo, deberán colaborar estrechamente con los servicios del Estado para que los revendedores sean procesados (...). Tales comportamientos no quedarán impunes. No lo vamos a pasar por alto", ha advertido.

La reunión contará también con presencia de representantes de los ministerios del Interior y de Justicia.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

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En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del Gobierno francés.

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