Simpatizantes de Lula protestan contra Meta para denunciar su "injerencia electoral"

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São Paulo, 19 oct (EFE).- Simpatizantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, protestaron este lunes, a seis días de las elecciones, ante la sede del gigante tecnológico Meta en São Paulo por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro en detrimento de los del progresista.

Durante la protesta, organizada por la plataforma Não se Meta, cerca de 200 manifestantes pidieron explicaciones a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg por "interferir en las elecciones y perjudicar al presidente Lula, reduciendo el alcance de sus publicaciones e impulsado las de Flávio".

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"Meta no puede ser un juez invisible del proceso electoral", sostuvieron frente a la sede de la empresa en Brasil, a la que acusan de cometer delitos electorales desde las elecciones de 2018, cuando Jair Bolsonaro llegó a la Presidencia.

Precisamente este lunes, el Tribunal Superior Electoral dio un plazo de 24 horas a la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp para demostrar que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos al Palacio de Planalto.

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Tanto Lula como Bolsonaro acudieron a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta, que ha negado cualquier injerencia en las elecciones.

Uno de los objetivos de la concentración fue exigir al gigante tecnológico que deje de “manipular las elecciones a través de las redes sociales” y de “evitar que los contenidos dirigidos a la clase trabajadora lleguen hasta ella”.

Los manifestantes denunciaron que la "eliminación de contenidos o la reducción de su alcance impactan en el debate público y en el equilibrio de la disputa electoral", sobre lo que destacó que el "70 % de la población brasileña se informa a través de Instagram".

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“La soberanía digital no es una broma, es algo que hay que tomarse muy en serio”, declaró la activista Veronyka Gimenes, conocida en redes como Trava Hacker.

Para la activista, empresas como Meta forman parte de un proyecto de “colonialismo digital” con el que pretenden dominar países como Brasil y experimentar con sus procesos electorales.

“En el cuarto mandato de Lula vamos a conseguir una autonomía con nuestras propias redes sociales, abiertas y limpias”, dijo la también activista Tiana Cauton para añadir que “hay que llenar las calles por el derecho a la comunicación”.

“Las bigtech son parte de la industria del odio que tiene las manos manchadas de sangre”, proclamó Mandi Coelho, activista que viajó a Gaza con la Flotilla Global Sumud.

Mientras sostenían pancartas, cartulinas con las fotos de Zuckenberg y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los asistentes cantaron: “Soberanía digital, fuera Meta del proceso electoral”.EFE

(foto)(video)