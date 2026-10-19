El Betis pide responsabilidad a sus aficionados en sus partidos de Champions para evitar sanciones

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El Real Betis Balompié solicitó este lunes a su afición que erradique algunos de los negativos comportamientos que han tenido en sus partidos de competiciones europeas como los de la pasada semana en el Estadio de La Cartuja ante el Oporto portugués en la Liga de Campeones porque dañan "el gran momento y la enorme pujanza social" que vive en la actualidad el club.

En un comunicado, el conjunto verdiblanco recordó a su hinchada la "fiesta" vivida el pasado miércoles 14 de octubre cuando volvieron a jugar como locales ante el Oporto portugués un partido de la Liga de Campeones, saldado con un triunfo que "no sólo fue un motivo de orgullo por la actuación" de los futbolistas béticos sino por "el espectáculo vivido en las gradas de La Cartuja". "Quedará para siempre en nuestro recuerdo, la demostración de cómo la fuerza y el aliento de los béticos llevaron a su equipo a la victoria", subrayó.

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"Sin embargo, en las tribunas se registraron dos hechos de suma gravedad que pueden acarrear importantes consecuencias para el Real Betis Balompié y para los béticos. Al inicio del partido se encendieron varias bengalas y botes de humo en la grada de Gol Sur. Asimismo, en el desarrollo del encuentro se lanzaron botellas de agua y otros objetos en la grada de Fondo y en varios puntos de la grada de Preferencia hacia los protagonistas del juego", lamentó el Betis.

El club andaluz recalcó que ambos hechos fueron recogidos "en los informes de los delegados de UEFA" y que por este motivo "han dado lugar a un procedimiento disciplinario". "Estas sanciones no sólo tienen un componente económico, que no es menor. Tras los incidentes registrados en la semifinal de la Conference League en Florencia, el club fue sancionado con la prohibición de vender entradas a aficionados visitantes para el partido en el estadio del PFC Ludogorets en octubre de 2025", detalló.

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"En caso de que el club recibiera una sanción similar por reincidencia, los aficionados verdiblancos se podrían quedar sin viajar a algunos de los destinos de la Champions League para los que ya tienen contratados vuelos y estancias", incidió el conjunto bético.

Este apuntó que parte de su afición "ya es reincidente en el uso de pirotecnia y en el lanzamiento de objetos, por lo que cualquier nuevo hecho grave que se sume al expediente podría conllevar consecuencias muy desagradables para todos los béticos en un año muy especial".

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Además, advirtió que en el caso del lanzamiento de botellas, "la situación pudo haber sido más grave en el caso de alcanzar a los jugadores o a los árbitros, lo que hubiera provocado la suspensión del partido u otro tipo de sanciones deportivas".

El Betis informó igualmente que su servicio de seguridad "identificó durante el partido contra el FC Oporto a varios de los autores de estos hechos" y que junto a la posible sanción por parte de las autoridades públicas, "les aplicará con el máximo rigor el reglamento de socios para ser expulsados del cuerpo social" del club, que "se reserva las acciones civiles pertinentes para reclamar a los autores identificados el importe de la multa de UEFA".

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"El gran momento que vive nuestro equipo y la enorme pujanza social que está disfrutando el Real Betis Balompié no pueden verse dañados por estas actitudes que tienen que estar erradicadas de la afición verdiblanca", sentenció el equipo que preside Ángel Haro.