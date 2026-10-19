Decretan toque de queda y prohibición de manifestarse esta noche en varias zonas de París

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París, 19 oct (EFE).- La prefectura de policía de París anunció este lunes un toque de queda nocturno en determinados barrios de la capital francesa, así como la prohibición de manifestaciones en algunas zonas en la noche de este lunes al martes.

Según la prefectura, el toque de queda se aplicará en concreto entre las 23.00 y las 6.00 horas (21.00 a 4.00 GMT) del martes en la plaza de la República y el sector de Les Halles, donde se produjeron buena parte de los disturbios y de los saqueos de comercios el sábado y el domingo.

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La prohibición de manifestaciones empieza a las 20.00 horas (18.00 GMT) de hoy y concluye también a las 06.00 del martes. EFE