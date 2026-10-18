Ucrania afirma que el dron que entró en Lituania puede haber sido desviado por Rusia

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Berlín, 18 oct (EFE).- Ucrania se disculpó este domingo con Lituania después de que un dron entrara en el espacio aéreo del país báltico y se estrellara al norte, y sostuvo que el incidente puede deberse a la guerra electrónica rusa que desvió posiblemente el vehículo aéreo no tripulado.

"Lamentamos el incidente ocurrido esta mañana en el espacio aéreo lituano, que podría haberse debido a que las contramedidas electrónicas rusas desviaran drones durante una operación contra objetivos militares legítimos en Rusia", escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores, Georguí Tiji, en la red social X.

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"Pedimos disculpas por cualquier alteración, riesgo o preocupación que esto haya podido ocasionar", añadió.

Ucrania se compromete a compartir toda la información pertinente con Lituania para esclarecer por completo las circunstancias del incidente, añadió.

Un dron que provocó durante la madrugada del domingo una alerta aérea en Lituania y Letonia en medio de un ataque ucraniano nocturno contra San Petersburgo y la adyacente región de Leningrado hizo despegar de madrugada cazas de la OTAN y se estrelló finalmente cerca de Pasvalys, en el norte lituano, junto a la frontera con Letonia.

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Tras recibir información sobre el sonido de una explosión en el distrito de Pasvalys, la Policía militar lituana llevó a cabo una inspección del territorio y halló fragmentos de los restos de un dron en la localidad de Juodžionys.

El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, afirmó que el objeto fue detectado por los radares lituanos sobre las 03.00 GMT y se activó la misión de defensa aérea de la OTAN, que despegó cazas desde la base de Šiauliai para identificarlo.

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Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas no fue posible establecer contacto visual y derribar el objeto.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, ha convocado una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional para el lunes, con el fin de investigar de dónde procedía el dron y en qué punto comenzó a ser detectado por los radares.

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La alerta por el dron y su posterior caída constituyeron el primer incidente grave desde que cazas de la OTAN derribaran un dron ruso extraviado sobre Lituania el pasado 15 de septiembre.

El 14 de agosto un caza de la OTAN derribó además un dron ucraniano extraviado sobre Letonia. EFE