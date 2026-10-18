El Gobierno galo eleva a 2.000 los detenidos y a 500 policías heridos durante las protestas en Francia

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Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se ha saldado con 2.000 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno galo.

El Ministerio del Interior ha reconocido a las 550.000 personas que se manifestaron por toda Francia. "Al margen de estas marchas, unos vándalos optaron por la violencia" y "se ensañaron con los edificios públicos al servicio de los ciudadanos, como los ayuntamientos o las prefecturas, pero también con numerosos comercios que fueron atacados, saqueados, algunos incluso incendiados".

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El Gobierno ha condenado estos hechos: "¡Nada justifica estos actos!" y ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad y bomberos movilizados "a veces poniendo en riesgo su propia seguridad".

Solo en París se han contabilizado 720 arrestos, de los cuales 517 han derivado en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores de edad.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha denunciado en redes sociales agresiones a las fuerzas del orden, así como atentados contra instituciones edificios públicos y comercios, y ha señalado que, "lamentablemente", el balance sanitario ofrecido es solo provisional.

Núñez ha responsabilizado de estos delitos a "varios miles de individuos de la ultraderecha" a los que, más tarde, se habrían sumado "delincuentes" que "saquearon y devastaron" numerosos establecimientos en ciudades como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges "y muchas otras".

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"La República no cederá nada a aquellos que quieran imponer el desorden y la violencia", ha concluido el ministro en línea con las palabras del presidente Emmanuel Macron, quien ya advirtió ayer de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados". Macron ha anunciado que se dirigirá a la nación a las 20.00 horas del domingo.

En este contexto, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha dado este mismo sábado instrucciones a las fiscalías francesas para que soliciten prisión provisional para los responsables de ataques a la Policía o edificios públicos. Además, el recuento de las televisiones públicas TF1 y LCI eleva a 615 los comercios saqueados o atacados en todo el país.

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CONCENTRACIÓN EL DOMINGO EN PARÍS

Tras las multitudinarias protestas del sábado, este domingo un millar de personas se han concentrado en la plaza de la República de París sin autorización previa. En ese mismo partió la gran manifestación del sábado en la capital francesa, aunque con retraso por los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes de la Policía.

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Desde las 14.00 horas del domingo ha habido manifestantes en la céntrica plaza parisina y los agentes han empleado gases lacrimógenos y un cañón de agua para intentar dispersar a los presentes, según recoge la prensa francesa.

Este domingo también se ha conocido la convocatoria de la Asociación de Alcaldes de Francia (AAF), que ha propuesto concentraciones frente a todas las sedes municipales del país para expresar su rechazo a los actos de violencia, los saqueos y los incendios de edificios públicos.

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"Estos graves ataques contra las instituciones democráticas constituyen un riesgo real para toda la nación", han advertido. Así, lanzan un llamamiento a "los alcaldes y los consejos municipales para que se unan, junto con todos los actores que deseen hacerlo", el lunes al mediodía.

Unas 550.000 personas han participado en las movilizaciones celebradas este sábado a lo largo y ancho de Francia, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, ha elevado a más de 800.000 la cifra de asistentes.

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