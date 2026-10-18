Agencias

Canadá descarta terrorismo en explosión en base con al menos siete muertos, según medios

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Toronto (Canadá), 18 oct (EFE).- El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló este domingo que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta, que causaron al menos siete muertos y decenas de heridos, según informaciones de medios canadienses.

Un funcionario de Defensa declaró a la radiotelevisión pública CBC que, por el momento, no existe ningún indicio de que lo ocurrido sea resultado de "actividad terrorista", aunque la investigación continúa y los equipos de emergencia siguen evaluando el alcance del desastre.

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Global News informó, citando a múltiples fuentes militares, que al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas. Según esas fuentes, la explosión se produjo durante un ejercicio con fuego real que habría alcanzado una conducción o pozo de gas natural alrededor de las 16.00 hora local del sábado.

Las Fuerzas Armadas no han confirmado oficialmente ese balance y señalaron que no divulgarán el número de víctimas hasta completar la notificación a sus familiares. El Ministerio de Defensa confirmó únicamente que hubo muertos y heridos.

El incendio se propagó rápidamente fuera del área de entrenamiento, favorecido por fuertes vientos, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Varios hospitales de Alberta activaron el protocolo para incidentes con múltiples víctimas.

El ministro de Defensa, David McGuinty, viaja este domingo a Edmonton para recibir información sobre la situación.

La base de Wainwright, situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es una de las principales instalaciones de entrenamiento militar de las fuerzas armadas canadienses. EFE

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