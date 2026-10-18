Agencias

Trump otorga su apoyo formal al "primer ministro guerrero" Netanyahu para las elecciones israelíes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su apoyo formal al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con vistas a las elecciones legislativas israelíes previstas para el próximo 27 de octubre.

"Bibi (apodo) Netanyahu ha sido un gran primer ministro guerrero y un gran socio para la paz combatiendo a la República Islámica de Irán y sus cánticos de '¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Estados Unidos! Vamos a destruir al Pequeño Satán y al Gran Satán' de hace 51 años", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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Trump ha subrayado que "era una cuestión de tiempo que Irán pusiera esa siniestra frase en práctica", pero tras los ataques estadounidense e israelíes lanzados desde febrero "han quedado sistemáticamente destruidos", tanto militar como económicamente. "Y vamos a terminar el trabajo rápidamente si no cambian de rumbo", ha advertido.

Así, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que "si Israel tiene al líder equivocado, cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendría que hacer el trabajo solo y no me inclino por ello".

Trump ha destacado que Netanyahu ha sido "fuerte, valiente y brillante" incluso "ante la oposición dentro del propio Israel". "Una persona normal habría cedido bajo esa presión", pero Netanyahu no ha cedido "sino que se ha fortalecido". "Ha resistido e incluso ha prosperado", ha apuntado.

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"Este es el aliado que Estados Unidos de América pide a Israel, un país por el que tanto hemos hecho. Por favor, que esta carta sirva para expresar mi completo y total apoyo a Bibi Netanyahu en su campaña para la reelección como primer ministro de Israel. ¡Bibi Netanyahu jamás os dejará atrás!", ha remachado.

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