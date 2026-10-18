Agencias

Ascienden a cinco los muertos por las inundaciones en Estambul

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Al menos cinco personas han muerto en las graves inundaciones que han afectado a la ciudad de Estambul, provocadas por las intensas lluvias que comenzaron el pasado 14 de octubre, según el último balance oficial.

En las últimas horas se ha recuperado el cuerpo de un hombre de 30 años y nacionalidad turkmena identificado como Murat Babajanov, desaparecido tras la crecida del río Ayazaga, en la parte europea de la ciudad.

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El cuerpo ha sido localizado en el estuario del Cuerno de Oro, en el estrecho del Bósforo dominado por la ciudad.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, ha confirmado el hallazgo de la última víctima mortal y ha destacado que hay al menos dos personas más desaparecidas.

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