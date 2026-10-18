Sofía Cristo desea lo mejor a Kiko Rivera en su nueva etapa musical y evita hablar de su madre, Bárbara Rey

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Sofía Cristo ha vuelto a demostrar que tiene claras sus prioridades durante su asistencia a la carrera solidaria Perrotón, una cita a la que lleva vinculada muchos años y en la que ha participado como DJ. Muy comprometida con la adopción responsable y el bienestar animal, la hija de Bárbara Rey ha disfrutado de esta iniciativa, donde también ha hablado de su presente profesional y ha sido preguntada por algunos de los nombres más destacados de su entorno.

Uno de ellos ha sido Kiko Rivera, que recientemente ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum después de quince años. Preguntada por esta nueva etapa musical de su amigo y compañero de profesión, Sofía ha querido desearle lo mejor, aunque también ha aprovechado la ocasión para reivindicar su propio protagonismo: "Pues le deseo lo mejor y a mí me parece que si estamos aquí hoy, pues lo normal es que me preguntéis por mí, no por otras personas. Pero bueno, muchas gracias igualmente y le deseo lo mejor, claro que sí", ha respondido, dejando claro que su intención era centrarse en su trayectoria y en el motivo de su presencia en el evento.

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También ha sido preguntada por las críticas que ha recibido su madre, Bárbara Rey, a raíz de sus opiniones sobre la actualidad de nuestro país. En esta ocasión, ha preferido mantenerse al margen y evitar cualquier valoración al respecto: "La verdad que no te voy a hacer ningún tipo de testimonio, de contestar nada de esto, porque hoy he venido a lo que he venido", ha señalado. Además, ha recordado que ambas tienen sus propias opiniones y ha defendido la libertad de expresión: "Mi madre es mi madre y yo soy yo, y ella es mayor para poder opinar. Creo que también estamos en un país libre, ¿no?, donde cada uno puede opinar lo que piensa y lo que siente".

Más allá de las cuestiones personales, Sofía Cristo se ha mostrado feliz y centrada en su carrera profesional, que atraviesa un momento de intensa actividad. Tras finalizar su gira de verano, la DJ ya está preparando sus próximos proyectos de cara a 2027 y trabajando con su nuevo sello discográfico, Hyperlove, con el que pretende seguir lanzando música y dando visibilidad a artistas emergentes, especialmente mujeres. En el terreno más personal, también ha recordado con emoción a su perrita Adelita, fallecida y a la que considera uno de sus grandes ángeles, mientras disfruta ahora de Mía, la mascota de su pareja, Sandra, a quien ha definido cariñosamente como su hija. Una jornada marcada por su compromiso con los animales y en la que ha dejado claro que atraviesa una etapa muy positiva.

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