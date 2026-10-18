Países del Golfo respaldan las medidas saudíes para defenderse de los hutíes

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Manama, 18 oct (EFE).- Los socios de Arabia Saudí del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) reafirmaron este domingo su unánime apoyo a las medidas que tome el reino árabe para defenderse contra los ataques de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen a sus instalaciones civiles y energéticas.

Así lo afirmó el ministro de Exteriores bareiní, Abdelatif Al Zaiyani, durante una reunión en Manama con los jefes de las diplomacias y representantes de Arabia Saudí, Catar, Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, países que, junto con Baréin, componen la alianza económica y política del CCG.

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"Afirmamos nuestra plena solidaridad y apoyo a las medidas legítimas que tome Arabia Saudí para defender su soberanía y seguridad y proteger a sus ciudadanos y a los residentes", dijo Al Zaiyani, cuyo país es el presidente de turno del CCG.

Enfatizó que "la seguridad del reino (saudí) es una parte inseparable de la del resto de los países del CCG", y recordó que "según el acuerdo de defensa conjunta, cualquier agresión contra un miembro del CCG es una agresión contra todos".

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Tanto él como el secretario general del CCG, Jasem al Budaiwi, calificaron de "criminales" y "terroristas" los ataques con drones y misiles de los hutíes contra los aeropuertos civiles e instalaciones energéticas saudíes, que desde principios de octubre han dejado una veintena de muertos y más de 300 heridos.

También condenaron "enérgicamente" la amenaza y "las agresiones de Irán" y "de la milicia hutí", respaldada por Teherán, contra los buques comerciales y la navegación en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo.

Exigieron que la comunicad internacional, en particular el Consejo de Seguridad de la ONU, "asuma sus responsabilidades" y "actúe de forma firme para hacer que Irán cumpla con el derecho y las resoluciones internacionales para proteger la seguridad de la región y las vías marítimas contra cualquier práctica que amenace la seguridad y la paz internacionales".

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Arabia Saudí busca un mayor respaldo militar regional e internacional para defenderse contra los ataques hutíes, mientras intensifica sus bombardeos en el Yemen.

Riad es el mayor valedor de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su conflicto con los hutíes, y desde 2015 ayuda militarmente al Ejecutivo yemení a recuperar las provincias controladas por los hutíes desde el inicio de la guerra civil en el país del sur de la península Arábiga.

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Los saudíes, que firmaron en agosto una alianza defensiva con Pakistán y Turquía, ya tiene garantizado el apoyo militar de Islamabad, y también de Francia, mientras se espera que el Parlamento de Egipto autorice este mismo domingo la participación del Ejército egipcio en la defensa del reino. EFE